Один за сеть

Россия потеряла четыре позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Масштаб возможного отказа сетей в стране при проблемах у национального провайдера, в данном случае «Ростелекома», растет четвертый год подряд. Аналитики связывают тенденцию с консолидацией отрасли — при выводе из строя сети одного крупного оператора угроза возникает для всех. Сейчас ситуацию усугубили дефицит оборудования из-за ухода зарубежных поставщиков, а также использование на сетях оборудования для блокировки запрещенной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным отчетом устойчивости национального сегмента интернета Qrator Labs (специализируется на сетевой безопасности). Из него следует, что Россия за год потеряла четыре позиции в рейтинге и заняла 14-е место из топ- 20, а максимальный процент возможного отказа сетей в стране составил 5,5%, тогда как годом ранее — 5,08%. Такая доля сетей в РФ потеряет доступность при отказе национального оператора связи («Ростелеком»).

Ухудшение позиции России в рейтинге гендиректор Qrator Labs Александр Лямин объясняет усилением консолидации на телеком-рынке: «Это многолетний тренд: крупные игроки операторского рынка покупают более мелких». Как следствие, происходит технологическое объединение сетей, увеличение числа единых точек отказа (узел системы, отказ которого приводит к ее отключению) и общее снижение их стабильности, отмечает он, «при сохранении этой тенденции вероятность того, что Россия покинет топ-20 в следующем году, довольно высока». В этом году из рейтинга уже вылетели США, которые годом ранее занимали 17-е место, Таиланд и Испания. Вернулись Ирландия, Бельгия и Гонконг. В РФ процент потенциального отказа сетей возрастает уже в течение четырех лет, уточнили в Qrator Labs.

В «Вымпелкоме», впрочем, полагают, что незначительное снижение устойчивости сетей в среднем по России «можно назвать скорее погрешностью». «Утверждение, что укрупнение сетей отрицательно сказывается на их устойчивости, на наш взгляд, безосновательно»,— отмечают там. Правильно спланированная интеграция сокращает количество транзитного оборудования и, следовательно, точек отказа, подтверждают в «МегаФоне». В МТС и «Эр-Телекоме» отказались от комментариев. В «Ростелекоме» не ответили “Ъ”.

Рынок продолжит двигаться в сторону поглощения небольших операторов более крупными, считает директор технического департамента «Хайтэк-Интеграции» Дмитрий Ласьков. Одной из наиболее заметных сделок на рынке в этом году стало приобретение интернет-провайдера Москвы «Акадо» совместным предприятием «Ростеха» и «ЭР-Телекома».

Стороны планировали объединиться для создания цифровой платформы, на базе которой можно будет развивать технологии интернета вещей и стандарта 5G (см. “Ъ” от 11 января).

Если рассматривать объединение сетей с точки зрения архитектуры, то слияния влияет на отказоустойчивость минимально, считает господин Ласьков. Снижение отказоустойчивости, по его мнению, скорее связано с уходом иностранных вендоров и переводом сетей на отечественные решения. Но после консолидации возникает больше рисков при выводе из строя «одного оператора», возражает главный инженер направления защиты сети DDoS-Guard Дмитрий Шмидт. Он добавляет ряд других острых факторов, возникших весной после начала военных действий на Украине: отзыв лицензий на облачные сервисы, проблемы, связанные с уходом иностранных поставщиков оборудования, трудности с его ввозом.

Независимый эксперт Филипп Кулин убежден, что «ключевое влияние на ухудшение показателей оказывает массовая установка ТСПУ» (технические средства противодействия угрозам, используются для блокировки запрещенной информации, операторы начали устанавливать их в 2021 году по закону «О суверенном рунете»), но «доказать это технически почти невозможно». При этом, отмечает эксперт, у регуляторов становится больше поводов использовать оборудование для блокировки.

Татьяна Исакова