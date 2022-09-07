Как Курская область переживает конфликт на Украине

24 февраля 2022 года были введены ограничения полетов в аэропорт Курска, 2 сентября они были в очередной раз продлены — до 10 сентября.

10 апреля в Курской области был введен желтый уровень террористической опасности. Позже он регулярно продлевался. В настоящий момент действует до 7 сентября.

1 мая в результате диверсии обрушился мост на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор. 10 августа на 28-м километре железной дороги Льгов—Суджа было обнаружено повреждение рельсов.

30 мая Минобороны направило в Курскую область дополнительные силы для обеспечения безопасности после обстрелов со стороны Украины.

19 июня губернатор Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров. Был незначительно поврежден дом, пострадавших не было. Кроме того, с 24 февраля в регионе было сбито как минимум семь украинских беспилотников.

4, 9 и 12 августа, по данным ФСБ, украинские диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС. Ее работа была восстановлена 16 августа.

20 августа губернатор региона сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения.

С 24 февраля населенные пункты Курской области подвергались обстрелам более 30 раз. 19 мая в результате обстрела спиртзавода в поселке Теткино один человек погиб и один пострадал. За время спецоперации кроме жилых домов из-за обстрелов получили повреждения здания школ, медпунктов и другие. Кроме того, из-за обстрелов страдали трансформаторы и электросети. Приграничные населенные пункты нередко оставались без электроснабжения.

Василий Кузнецов