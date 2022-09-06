Английских разбавили французским

Исследовательская компания CIES Football Observatory опубликовала рейтинг стоимости составов европейских футбольных клубов. Обладателем самого дорогого состава, как и год назад, стал «Манчестер Сити». Только у этого клуба стоимость игроков превысила €1 млрд. Но примечательно другое — три первых места достались именно английским командам. Это еще одно подтверждение того, что Английская премьер-лига (АПЛ) в том, что касается финансовых возможностей, все дальше отрывается от остального футбольного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игроки «Манчестер Сити» в мае 2022 года после победы в чемпионате Англии Фото: Dave Thompson / AP Игроки «Челси» Фото: Ian Walton / AP Команда ПСЖ Фото: Ariel Schalit / AP Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Jon Super / AP Игроки «Ливерпуля» Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Следующая фотография 1 / 5 Игроки «Манчестер Сити» в мае 2022 года после победы в чемпионате Англии Фото: Dave Thompson / AP Игроки «Челси» Фото: Ian Walton / AP Команда ПСЖ Фото: Ariel Schalit / AP Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Jon Super / AP Игроки «Ливерпуля» Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Во вторник известная исследовательская компания CIES Football Observatory обнародовала рейтинг европейских футбольных клубов, ранжированных по стоимости их составов. Данные в рейтинге свежие, учитывающие итоги закрывшегося 1 сентября летнего трансферного окна в ведущих чемпионатах Европы. Стоит также обратить внимание на то, что CIES, в отличие от, скажем, Transfermarkt, который, основываясь на собственных алгоритмах, определяет именно потенциальную стоимость игроков (из-за этого, например, Лионель Месси в составе ПСЖ «стоит» €50 млн, хотя парижанам он достался бесплатно), оценивает составы команд исходя из того, сколько за них заплатили их клубы. Отсюда и расхождения в цифрах CIES и Transfermarkt.

Хотя в одном они солидарны — самый дорогой состав, как и год назад, у «Манчестер Сити». По подсчетам CIES, он стоит €1,013 млрд, по версии Transfermarkt — €1,04 млрд. К слову, «Манчестер Сити» — единственный в мире футбольный клуб с составом дороже €1 млрд. Следом за ним с заметным отставанием идут еще два английских гиганта — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Состав манчестерцев оценен в €852 млн (€750 млн — по версии Transfermarkt), лондонцев в €812 млн (€798 млн). На четвертом месте расположился ПСЖ, состав которого стоит €772 млн (€912 млн), замыкает пятерку «Ливерпуль» — €662 млн (€883 млн). Как видно, в топ-5 только один клуб не из Англии.

Между тем год назад картина была несколько иной.

Правда, и тогда лидировали две манчестерские команды, но ПСЖ был третьим, на четвертом месте шел «Челси», а пятое место занимал «Реал». То есть у неанглийских клубов было вдвое большее представительство в топ-5. Сейчас же «Реал» только шестой (€637 млн), далее с большим отставанием идет «Барселона» (€493 млн), которая по стоимости состава теперь на уровне «Арсенала» (€487 млн), «Атлетико» (€472 млн) и «Баварии» (€439 млн), занявших места с восьмого по десятое.

Впрочем, ничего удивительного в том, что именно клубы АПЛ тратят больше других на покупку игроков, нет. У них попросту самые большие возможности, в основном благодаря поступлениям от телевизионных контрактов. В цикле 2022–2025 годов они принесут АПЛ около £11 млрд. Неудивительно, что в ходе летней дозаявочной кампании именно на команды английского высшего дивизиона пришлась почти половина (€2,2 млрд из €4,5 млрд) средств, израсходованных на покупки игроков командами стран «большой пятерки» (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции). Для АПЛ, кстати, это был абсолютный рекорд по расходам на трансферы даже не за отдельно взятое лето, а за сезон целиком. Другие же большие лиги пока не сумели выйти на допандемийный уровень.

Александр Петров