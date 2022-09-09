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Коммерсантъ FM
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У Леры Власовой есть лекарство!

2 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Орел» мы рассказали историю шестилетней Леры Власовой из Орловской области. У девочки тяжелое заболевание сосудистой оболочки глаз. Воспалительный процесс прогрессирует, Лере грозит слепота. По жизненным показаниям ей необходима терапия препаратом хумира, который поможет предотвратить страшные последствия. Рады сообщить: вся требуемая сумма (735 841 руб.) собрана. Ольга, мама Леры, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 2 сентября 22 016 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Орел», «Ставрополье», «Чувашия», «Дон-ТР», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 17 434 522 руб.

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