Сегодня исполняется 65 лет президенту компании AVM Media, вице-президенту Ассоциации коммуникационных агентств России и Академии российского телевидения Александру Митрошенкову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Митрошенков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

— Уважаемый Александр! Мы знакомы и дружим много лет. Но чем больше проходит времени, тем сложнее мне ответить на вопрос: как ты выжил на нашем TV? Весь твой путь на телевидении — это или сохранение лучших традиций и подлинных драгоценностей, таких как национальный бестселлер «Спокойной ночи, малыши!» или культовой семейной передачи «Когда все дома», или создание подлинно народных шоу, таких как «Привет, Андрей!» или «Песни от всей души». Ты создавал программы о людях и для людей, в то время как наше телевидение все больше и больше от людей отдалялось. В итоге за рейтингами оно все больше становилось TV «о звездах» и «для звезд». Жизнь рано или поздно все расставляет на свои места. И это не о рейтингах, хотя рейтингам твоих передач могут позавидовать «звезды». Я о народной любви, о доброте, которую несут твои передачи. Ты и твоя работа очень нужны миллионам людей, которые подчас даже не знают о тебе. А значит, новых успехов тебе. Оставайся таким же непохожим на наше сегодняшнее телевидение: честным, добрым, порядочным, умным и исключительно талантливым человеком.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»