48,9 пункта составило окончательное значение композитного индекса деловой активности PMI зоны евро в августе, сообщили в S&P Global. Значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже — на спад. В сфере услуг индекс снизился до 49,8 пункта после 51,2 пункта в июле (минимум почти за полтора года). В страновом разрезе наибольшее снижение композитного показателя зафиксировано в крупнейшей в зоне евро экономике Германии (46,9 пункта после июльских 48,1 пункта, минимум более чем за два года). В S&P Global объясняют такую динамику спадом спроса, хотя и отмечают продолжение роста занятости и некоторое смягчение инфляционного давления на закупочные и отпускные цены.