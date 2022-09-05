Андрей Рублев попал в конкурентную среду

На Открытом чемпионате США, который подошел к своему экватору в Нью-Йорке, по нижней половине сетки продолжает продвигаться Андрей Рублев. После тяжелейшей победы, одержанной в третьем круге на тай-брейке пятой партии над канадцем Денисом Шаповаловым, россиянин встретится с первой ракеткой Великобритании Кэмероном Норри. Эта игра для обоих соперников очень важна. Мало того что на кону стоит путевка в четвертьфинал, так еще Рублев и Норри являются прямыми конкурентами за место в первой восьмерке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а значит, за право выступить на итоговом турнире года в Турине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP

Открытый чемпионат США всегда имел большое значение в плане борьбы за путевки на итоговое состязание года Nitto ATP Finals. А в последние три года его важность в этом плане стала еще выше, ведь в связи с пандемией коронавируса в Шанхае вот уже третий год подряд отменяется китайский этап серии Masters 1000, и крупных турниров, которые принципиальным образом могли бы повлиять на положение в первой десятке, осенью остается совсем мало.

На данный момент официально путевку в Турин оформил только Рафаэль Надаль, набравший в этом году без малого 6000 рейтинговых очков. Однако де-факто на самом деле могут себя спокойно чувствовать еще и испанец Карлос Алькарас с греком Стефаносом Циципасом, преодолевшие отметку 4500 баллов. Они на Nitto ATP Finals попадут наверняка. А вот на оставшиеся пять мест в первой восьмерке итогового рейтинга реально претендуют не менее 12 человек. И если у норвежца Каспера Рууда и Даниила Медведева с попаданием в Турин глобальных проблем не предвидится, то, например, с Андреем Рублевым пока ничего не ясно. Он начиная с января заработал менее 3000 очков, чего явно недостаточно.

Правда, первая неделя US Open для нескольких конкурентов Рублева сложилась неудачно. На ранних стадиях выбыли канадец Феликс Оже-Альяссим, поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фриц. К ним следует добавить немца Александра Зверева, пропускающего последний мейджор в сезоне из-за серьезной травмы ноги, полученной на Roland Garros, и, конечно, серба Новака Джоковича, которого не пустили в Америку из-за отсутствия прививки от коронавируса. Однако группа других потенциальных участников туринского саммита АТР по-прежнему в строю, и на данный момент самую серьезную опасность для Рублева представляет британец Кэмерон Норри. На его счету в этом году около 2300 очков, на 500 очков с лишним меньше, чем у россиянина. Но ведь и цена их предстоящего противостояния в 1/8 финала очень высока: на кону стоят сразу 180 баллов. Победитель же будет претендовать на прибавку еще минимум 360 очков, которая полагается за победу в четвертьфинале. Поэтому обыгрывать британца Рублеву крайне важно.

Судя по всему, россиянину предстоит серьезное испытание на прочность. Счет его предыдущих личных встреч с Норри — ничейный (1:1), но в Нью-Йорке британец пока выглядит явно увереннее. В трех матчах Норри не отдал ни одного сета, а датчанина Хольгера Руне в субботу он обыграл всего за два с небольшим часа, в то время как Рублев еще в первом круге, сражаясь с сербом Ласло Джере, испытывал проблемы, а для победы над канадцем Денисом Шаповаловым на супер-тай-брейке до десяти очков в пятой партии ему понадобилось более четырех часов.

В эмоциональном плане это, возможно, был самый яркий пока матч мужской сетки. Канадский левша вел после трех сетов, в концовке четвертой партии Рублев вытащил эпический десятиминутный гейм на своей подаче, а в пятой партии россиянин не реализовал три матчбола, подавая при счете 5:4. Тем не менее в последнем розыгрыше Рублеву ценой невероятных моральных усилий все-таки удалось заставить себя удачно рискнуть и заставить соперника ошибиться. Плюсом для россиянина является то, что по манере игры Норри отличается от Шаповалова примерно в такой же степени, как Роджер Федерер отличается от Рафаэля Надаля. Полуфиналист Wimbledon Норри — правша, который умеет разыгрывать мяч на задней линии, но не обладает такой же резкостью, как Шаповалов. А Рублев с теннисистами подобного плана играть умеет. Главное — избежать лишних передряг, поскольку нервные концовки — это всегда лотерея, и дважды подряд вытягивать их чрезвычайно тяжело.

Евгений Федяков