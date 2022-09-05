Маржа уехала от дилеров

Как выяснил “Ъ”, автодилеры РФ стали зарабатывать на сделках по продаже машин в два-четыре раза меньше по сравнению с началом кризиса. Дефицит новых машин на рынке привел к сокращению сделок trade-in и падению предложения б/у автомобилей. Теперь дилеры выкупают подержанные автомобили в основном с улицы или при обмене старого автомобиля на подержанный — доля таких сделок в общем объеме активно растет.

Самым прибыльным для российских автодилеров месяцем 2022 года стал март, причем наибольшую маржинальность среди машин с пробегом обеспечили продажи в премиальном (от 6 млн руб.) и бюджетном (до 500 тыс. руб.) сегментах — 28% и 27% соответственно. Эти данные приводятся в исследовании разработчика IТ-решений для управления продажами автомобилей с пробегом «Макспостер» (входит в «Авито») на основе анализа 10 млн объявлений на трех автоклассифайдах и 230 тыс. сделок. Тренд подтвердили опрошенные “Ъ” дилеры: в «Автоспеццентре» наиболее маржинальным периодом назвали февраль—март, в «Авилоне» и Fresh Auto — март, в «Автодоме» — март—апрель.

«Март стал самым выгодным месяцем для авторитейла в вопросе маржинальности как в сегменте новых машин, так и в пробеге,— соглашается гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.— На сегодня этот показатель сократился примерно в 4,1 раза, хотя спрос на новые автомобили в августе незначительно вырос по сравнению с июлем из-за роста предложения китайских и отечественных брендов». «В марте клиенты стремились совершить сделку в кратчайшие сроки. Затем трафик и спрос постепенно стабилизировались и сейчас находятся на умеренном уровне»,— поясняет директор «Авилона Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Маржинальность продаж сократилась по сравнению с началом кризиса вдвое, отмечает директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома Алтуфьево» Алексей Жирнов. Директор департамента автомобилей с пробегом «Автоспеццентра» Владимир Желобов говорит о сокращении маржинальности в два-три раза по сравнению с началом кризиса.

Наибольшая выручка у дилеров как по новым, так и подержанным автомобилям наблюдалась в феврале, говорится в исследовании. Это коррелирует с объемами продаж — тогда рынок новых автомобилей достиг максимума за год. По данным «Автостата» (использует данные электронных ПТС), в феврале рынок составил 99,1 тыс. машин, а в Ассоциации европейского бизнеса (использует данные автоконцернов, с учетом LCV и без учета BMW и Mercedes-Benz) оценивали рынок в 114,3 тыс. машин. В марте объем рынка оценивался ими в 78,9 тыс. и 55,1 тыс. соответственно, а затем — около 30 тыс. ежемесячно.

На рынке легковых машин с пробегом пиковым месяцем стал март, когда было реализовано 424 тыс. автомобилей, подсчитывали в «Автостате», тогда как в феврале — 377,1 тыс. При этом объемы в этом сегменте значительно не проседали и в следующие месяцы, составляя примерно 320–350 тыс. машин.

Напомним, большинство иностранных автоконцернов, кроме китайских, с марта приостановили поставки и выпуск в РФ новых автомобилей. С июня по мере исчерпания складов основным источником пополнения ассортимента для дилеров стал выкуп с улицы, говорят в «Макспостере». Также значительно выросла доля сделок по trade-in на автомобили с пробегом (trade-up) — на 50% с мая по июль.

«Автостат» подсчитывал, что в первом полугодии доля дилеров на рынке подержанных машин упала по сравнению с 2021 годом на 2,9 процентного пункта, до 10%, из-за снижения поступления таких автомобилей по trade-in.

Долгое время основным источником поступления на склады дилеров автомобилей с пробегом оставались сделки trade-in по новым автомобилям, подтверждает Алексей Жирнов: «Сейчас, когда предложение по новым автомобилям ограничено, основными каналами поступления машин с пробегом на склады дилеров стал обмен машины с пробегом на другую машину с пробегом (более свежую или, наоборот, более дешевую с доплатой) и выкуп с улицы». Доля обмена автомобилей с пробегом по системе trade-in в «Автодоме» составляет порядка 30–40%, в целом по рынку достигает 50%, добавляет он.

Во Fresh Auto в августе доля trade-in в сегменте подержанных машин достигла 45%, тогда как годом ранее она составляла 35%. Николай Баскаков отмечает, что доля таких сделок ранее составляла примерно 15%, а сейчас — 22% и в будущем вырастет до 25%. Владимир Желобов из «Автоспеццентра» отмечает, что новых автомобилей в продаже становится меньше, поэтому дорогие автомобили с пробегом в хорошем состоянии пользуются большим спросом.

Ольга Никитина