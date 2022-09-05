Восьмерку судят за того парня

В понедельник в Париже начинается процесс над четырьмя тунисцами и четырьмя албанцами. Их обвиняют в пособничестве исполнителю теракта, устроенного в Ницце 14 июля 2016 года. Тогда под колесами грузовика, ворвавшегося на Английскую набережную, погибло 86 человек, в том числе 15 детей. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

Новый процесс в Париже продолжает завершившийся в мае суд над участниками и соучастниками нападения на столицу Франции 13 ноября 2015 года. Он закончился суровыми приговорами, в том числе тремя пожизненными сроками. Сегодня в том же специально выстроенном деревянном зале посреди Дворца правосудия начнутся новые слушания по делу о теракте в Ницце в 2016 году, одном из самых жестоких и кровавых в серии исламистских нападений, мишенью которых стала Франция в 2015–2017 годах.

В тот праздничный вечер, когда на Английской набережной собралось около 30 тыс. человек после салюта в честь Дня взятия Бастилии, тунисец Мохамед Ляуэж Булель направил свой тяжелый грузовик в самый центр толпы. Он ехал зигзагами, специально выбирая маршрут таким образом, чтобы убить и покалечить как можно больше прохожих. Прежде чем его успели остановить, он убил 86 и ранил около 400 человек. Около отеля Negresco грузовик встал, шофер принялся стрелять из пистолета по полицейским и был уничтожен на месте.

Расплата с главным убийцей оказалась скорой и справедливой. Но продолжения пришлось ждать почти шесть лет. Все это время следствие пыталось установить, кто помогал террористу, поддерживал его и снабжал оружием. Террористическое «Исламское государство» (запрещено в РФ) через два дня после событий объявило Булеля своим «солдатом», но никаких реальных следов связи с окопавшимися в Сирии джихадистами найдено не было. 31-летний Мохамед Ляуэж Булель жил один. В 2008-м он приехал из Туниса, женился на своей двоюродной сестре и зажил во Франции по документам жены, имевшей французский паспорт. Его десятилетний вид на жительство истекал в 2019 году. С женой он поссорился, они находились в процессе развода, троих детей (младшему было три года) он давно не видел. Булель не молился, не ходил в мечеть, не соблюдал рамадан, носил шорты, волочился за женщинами, пил, принимал наркотики. Полиция знала его как хулигана, вора и домашнего тирана. Последний раз он привлекался к ответственности за драку после ДТП за несколько месяцев до теракта.

Следователи в итоге пришли к выводу, что человек, сидевший за рулем смертоносного грузовика, действовал в одиночку. Что не значит, однако, что он не пользовался денежной и моральной поддержкой своих земляков, которые вели с ним разговоры, проклинали неверных, обсуждали варианты теракта и даже помогли тунисцу купить пистолет у преступников-албанцев.

Перед судом присяжных должны предстать семь мужчин и одна женщина. Троим вменяют в вину содействие терроризму. Первый, франко-тунисец Мохамед Граиб, был приятелем Булеля и якобы строил вместе с ним планы нападения. Подозрения против него зыбки, с 2019 года он отпущен под подписку о невыезде. Под стражей остаются двое других. Чокри Шафруда видели накануне нападения вместе с убийцей в его грузовике на Английской набережной. Рамзи Арефа обвиняют в том, что он помогал террористу в поисках оружия. Поскольку он в момент преступления уже находился под судом, ему единственному грозит пожизненное заключение. Остальным не дадут больше 20 лет лишения свободы. Тунисец Брахим Тритру сбежал на родину, его будут судить заочно. Еще меньше рискуют привлеченные к суду торговцы оружием. Это албанцы Артан Хенай, Максим Целай, Эндри Элези и их соотечественница Энкеледья Заце. Их судят не за терроризм, а за банальную уголовщину. Еще один замешанный в деле албанец предпочел покончить с собой в камере предварительного заключения.

В теракте пострадали жители 19 стран, но более всего — жители Ниццы и департамента Кот-д`Азур. Они очень недовольны тем, что процесс будет идти не там, где было совершено преступление, а в Париже. Потерпевшим, а таких в деле 865 человек, предстоит добираться в столицу для выступлений на суде за свой счет, хотя юстиция обещает потом компенсировать расходы. Многим придется довольствоваться трансляцией и видеосвязью. Поэтому, в отличие от процесса над парижскими террористами, рассчитанный на 500 человек зал во Дворце правосудия едва ли будет заполнен.

Оглашение приговора назначено на 16 декабря.