Ахмед Сутулый потерялся для правосудия

Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд отменил приговор, по которому уроженец Ингушетии Дулат Йоулло, известный также как Ахмед Сутулый, был оправдан по обвинению в лидерстве организованной преступности. Уголовное дело направлено на пересмотр, однако повторное разбирательство состоится либо заочно, либо когда полиция поймает Йоулло. Защита последнего, впрочем, полагает, что его могли похитить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дулат Йоулло (Ахмед Сутулый)

Фото: кадр из видео Дулат Йоулло (Ахмед Сутулый)

Фото: кадр из видео

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор Мособлсуда, который в феврале, опираясь на вердикт присяжных, оправдал Дулата Йоулло по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, предусматривает наказание до 15 лет колонии). По словам адвоката Романа Майданчука, представлявшего своего доверителя в обоих процессах, апелляция рассматривала представление облпрокуратуры, в котором та заявила о процедурных нарушениях, допущенных оппонентами в суде присяжных. Защита все претензии отвергала. Что именно не понравилось второй инстанции, пока неясно, поскольку мотивировочную часть решения стороны еще не получили. Тем не менее участникам в любом случае нужно готовиться к повторному процессу в Мособлсуде. Заседания там должны начаться с отбора новой коллегии присяжных.

Стоит отметить, что вторая судебная попытка определения криминального и социального статусов Дулата Йоулло будет выполняться, скорее всего, в заочном для него режиме. Дело в том, что сразу после вынесения февральского вердикта оправданный пропал. По версии же защиты, его похитили, причем организовали эту акцию, как полагают адвокаты, не бандиты, а представители какой-то из силовых структур. Как пояснил “Ъ” Роман Майданчук, пока шел процесс в облсуде, автомобиль его клиента постоянно сопровождали два автомобиля с тонированными стеклами — седан и микроавтобус. Сидевшие в них мужчины в «гражданке» при этом не скрывались от «объекта», а наоборот, выходили наружу во время остановок и демонстративно прохаживались возле подсудимого. При этом конфликт между группами поддержки и «сопровождения» Дулата Йоулло возник лишь однажды, когда один из адвокатов подсудимого решила снять предполагаемую наружку на телефон. Как рассказал Роман Майданчук, его коллегу тогда едва не сбили автомобилем.

Правоохранители придерживаются версии о том, что Дулат Йоулло скрывается от правосудия.

Напомним, подмосковная полиция пытается привлечь его к ответственности уже почти шесть лет. В январе 2017 года и в августе 2018 года оперативники задерживали гражданина Йоулло с наркотиками. Возбужденные по этим фактам уголовные дела расследовались и передавались в суды, однако сам обвиняемый и его защитники утверждали, что оба инцидента спровоцировали полицейские, и из-за затянувшихся споров окончательные решения по этим делам так и не удалось вынести. В итоге даже после оправдания присяжными Мособлсуда по «воровской» статье УК РФ Дулат Йоулло все равно полной свободы не получил. Он должен был соблюдать запреты определенных действий, наложенные на него Красногорским горсудом Мособласти в рамках разбирательства по «наркотическим» статьям УК РФ, поэтому сразу после того, как оправданный перестал выходить на связь, полиция объявила его в федеральный розыск. Успеют ли правоохранители и адвокаты найти Дулата Йоулло к началу второго процесса в Мособлсуде, пока неясно. Во всяком случае, в течение последних шести месяцев связаться с фигурантом никому из них не удавалось.

Напомним, полгода назад представитель Мособлпрокуратуры уверял присяжных в том, что подсудимый Дулат Йоулло до официальной смены имени и фамилии был Ахмедом Евлоевым, более известным как вор в законе Ахмед Сутулый. Криминальный лидер, по версии обвинения, руководил преступниками рангом пониже, получал и распределял доходы от их деятельности, участвовал в тайных совещаниях-сходках уголовников, регулировал возникающие между ними конфликты. Для обоснования своей позиции прокурор предоставил присяжным внушительный объем документов, подтверждающих высокий криминальный статус подсудимого. Защита, в свою очередь, разъясняла заседателям, что большинство улик взято из сообщений СМИ или основано на показаниях неизвестных агентов подмосковного угрозыска, которые нельзя проверить.

Ярким примером такого рода доказательств стала аудиозапись, заявленная обвинением в качестве «воровского прогона», якобы разъясняющего криминальный статус подсудимого. В нем неизвестный чтец, представляющийся доверенным лицом Захария Калашова — вора в законе Шакро Молодого, официально признанного сотрудниками ФСБ РФ и Генпрокуратуры «лидером российской оргпреступности»,— от его имени требовал «уважать Ахмеда Сутулого и считать его вором». Оценить достоверность этой записи, как и большинства других улик, в Мособлсуде не удалось. Гособвинитель просто попросил присяжных «верить полиции и Захарию Калашову», а защита призвала считать их «прогон» фейком. В итоге мнения в коллегии разделились поровну (такой расклад толкуется в пользу подсудимого), обеспечив, таким образом, оправдательные вердикт и приговоры.

Сергей Машкин