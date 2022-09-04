Киев мобилизует резервы Германии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в воскресенье переговоры в Берлине. На повестке дня — не меняющийся все последние месяцы список тем: увеличение военной и финансовой помощи Киеву и наращивание санкционного давления на Россию. Правительство Германии не против поддержки Украины и в дальнейшем, но далеко не все немцы готовы терпеть экономические тяготы, связанные с увеличением военных затрат и энергетическим кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Киев готов помочь Германии, начав поставлять туда электроэнергию (справа на фото — немецкий канцлер Олаф Шольц)

Фото: Michael Kappeler / Getty Images Премьер Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Киев готов помочь Германии, начав поставлять туда электроэнергию (справа на фото — немецкий канцлер Олаф Шольц)

Фото: Michael Kappeler / Getty Images

Ускорение немецкой «улитки»

Темы переговоров украинский премьер обозначил еще до поездки. «Оружие, финансы, санкции, провокации России на Запорожской АЭС, наша интеграция в ЕС, победа и восстановление Украины. Все это в повестке обсуждения с немецкими союзниками»,— написал он в своем Telegram-канале и от намеченного не отступил. Впрочем, особого сопротивления ему преодолевать не пришлось. Берлин не отказывается от помощи Киеву.

Программа Дениса Шмыгаля в Берлине началась со встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. И в ходе нее ничто не напоминало об апрельском скандале, когда правительство Украины отклонило запланированный визит господина Штайнмайера в украинскую столицу. По прозвучавшим тогда версиям в СМИ, причиной были слишком большие симпатии немецкого президента к Москве. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, известный многочисленными скандальными высказываниями, обвинил тогда Франка-Вальтера Штайнмайера в создании «паутины контактов с Россией» и неготовности отказаться от этих «священных» связей ни при каких условиях. Он также назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание ехать в Киев после того, как там не приняли президента страны. Но теперь скандал исчерпан, и на Украине ждут приезда господина Штайнмайера, что подтвердил господин Шмыгаль. Впрочем, скоро в украинскую столицу вернется и Андрей Мельник. В должности посла он остается до 14 октября. Как раз накануне президент Германии выдал агреман на назначение на его место спецпредставителя украинского правительства по международной санкционной политике Алексея Макеева.

Впрочем, господин Мельник может покинуть Берлин с чувством удовлетворения проделанной работой: если раньше Киев с его подачи сравнивал поставки оружия Украине с передвижениями улитки, то теперь украинские власти изменили свою позицию.

«Германия добилась огромного прогресса в поддержке Украины оружием. Мы благодарны Германии, благодарны канцлеру... Сначала поставляли только защитное снаряжение или шлемы, сегодня это современное вооружение: системы ПВО и реактивные системы залпового огня, артиллерия и т. д.»,— сказал накануне визита в Берлин в интервью немецкому агентству DPA Денис Шмыгаль. Правда, добавил, что Киев не отказался бы от еще больших поставок современного оружия, в том числе танков Leopard 2. А уже по завершении переговоров в германской столице господин Шмыгаль подчеркнул, что у Киева и Берлина есть «общее видение по вопросу поставок тяжелого вооружения».

Напомним, что до 24 февраля правительство Германии вообще не отправляло какое-либо оружие в «кризисные зоны». Однако немецкие власти отказались от этого принципа на четвертый день российской «специальной военной операции», когда Олаф Шольц выступил с речью о поворотном моменте в истории Европы (нем.— Zeitenwende).

В первые пакеты военной помощи Киеву вошли противотанковые гранатометы и защитное снаряжение. В мае Берлин впервые одобрил поставку тяжелого вооружения.

Первые самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 были доставлены на Украину через месяц, в июне. После этого власти ФРГ неоднократно заверяли украинскую сторону в намерении и дальше экспортировать современные модели вооружения. На конец августа общая стоимость военной помощи Берлина Украине составила €724 млн. Кроме десяти Panzerhaubitze 2000 среди поставленного: 15 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, три реактивные системы залпового огня (РЗСО) MARS-II, а также тысячи ручных противотанковых гранатометов и переносных зенитных ракетных комплексов, миллионы единиц боеприпасов и другое снаряжение, включая бронежилеты, медикаменты, транспортные средства и т. д.

За неделю до визита украинского премьера Олаф Шольц анонсировал новый пакет вооружений для Украины на сумму свыше €500 млн. В Берлине также сообщили о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы ПВО IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Ожидается, что оружие поступит в 2023 году, а что-то, возможно, и раньше. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала в конце августа, что Iris-T будут направлены Киеву в ближайшие недели. По словам господина Шмыгаля, Украина могла бы сделать заказ на 12 таких систем.

Тем временем лишь треть (32%) немецких граждан поддерживает наращивание поставок тяжелого вооружения на Украину — при условии, что они будут осуществляться в том числе и за счет запасов бундесвера.

Большинство (62%) высказалось против такого шага. Эти данные 30 августа приводит институт исследования общественного мнения Forsa по заказу немецкого медиахолдинга RTL/ntv. Но даже передачи из запасов бундесвера могут производиться лишь в случае, «если не возникнет постоянного дефицита возможностей для выполнения основной задачи вооруженных сил — обороны страны и союза», подчеркивается в одном из докладов на сайте Министерства обороны ФРГ. Однако именно это условие может быть все труднее выполнять в дальнейшем. «К сожалению, положение дел таково, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов»,— отмечала на прошлой неделе в интервью телеканалу ZDF Анналена Бербок. «Поэтому,— поясняла она,— оружейная промышленность (Германии.— “Ъ”) должна производить продукцию специально для Украины». Так что в краткосрочной перспективе новые поставки могут оказаться под угрозой. Это также может означать, что Берлину будет сложнее оправдывать ожидания союзников в рамках программы «кругового обмена». Ее суть заключается в том, что в обмен на вооружение, переданное Украине из собственных запасов советских времен, страны Восточной Европы должны получить новую технику образца НАТО. Например, Чехии, Словакии и Польше были предложены 14, 15 и 20 современных танков Leopard 2 соответственно. Однако Варшава не считает такую сделку справедливой, так как уже направила Киеву около 240 танков Т-72 наряду с десятками бронетранспортеров.

Кроме того, согласно опросу института Forsa, 77% немецких граждан считают, что западные правительства должны начать переговоры о мирном урегулировании кризиса на Украине. И лишь 17% полагают, что сейчас этого делать не нужно. Группа сторонников мира образуется и в немецком правительстве. Сейчас она состоит преимущественно из политиков левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В обращении к бундестагу под названием «Оружие должно молчать!» они призывают к режиму прекращения огня в качестве отправной точки для начала переговоров. Авторы документа считают, что нормальные отношения с Россией будут возможны только «в постпутинскую эру», однако отмечают, что «до того времени, исходя из реальности, которая никому не нравится, необходимо найти modus vivendi с российским правительством, исключающий дальнейшую эскалацию войны». Они также настаивают, что конфликт должен завершиться мирным соглашением между Украиной и Россией.

Им противостоит группа политиков, требующих наращивания поставки вооружений.

«Германия уже многое делает. Но как экономически важная страна Европы, мы можем и должны делать еще больше. В наших собственных интересах безопасности, чтобы Украина выжила как демократическое государство и чтобы Россия не преуспела в своей агрессивной войне»,— говорится в статье журнала Spiegel, написанной тремя политиками, представляющими в парламенте ФРГ три правящие партии: социал-демократов, либералов (Свободная демократическая партия Германии, СвДП) и зеленых. Пробелы в собственном оснащении бундесвера они предлагают закрывать, активизировав немецкую оборонную промышленность.

Киев тоже готов помочь Берлину

Второй по значимости темой в ходе визита господина Шмыгаля в Берлин стали энергетический кризис и предстоящий отопительный сезон. Так совпало, что прямо перед встречей с украинским премьером у федерального канцлера было запланировано еще одно мероприятие: он представлял новый пакет экономической помощи немецким гражданам, который должен облегчить их положение этой зимой. Из-за столь плотного графика господину Шольцу даже пришлось перенести переговоры с украинским гостем на полчаса и отменить совместную пресс-конференцию.

«Россия больше не является надежным энергетическим партнером»,— заявил Олаф Шольц в ходе своей речи. И пообещал избирателям «пройти через эту зиму».

Фактически для канцлера это дело чести и вопрос политической выживаемости. Во второй половине августа его рейтинг достиг рекордно низкой отметки — 25%. Число недовольных работой канцлера составило 65%. Среди основных причин — политика правительства в борьбе с энергетическим кризисом и рост цен.

На этом фоне Киев призывает Германию и другие европейские страны как можно скорее ввести эмбарго на поставки российского газа. Со своей стороны, Украина, как отметил господин Шмыгаль, готова увеличивать поставки электроэнергии в Европу. За несколько дней до визита в Берлин украинский премьер в интервью информационному агентству DPA сообщил о планах экспортировать электроэнергию в Германию. Он напомнил, что электричество с Украины уже поставляется в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. «У нас достаточное количество электроэнергии благодаря нашим атомным электростанциям»,— сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о готовности Киева расширить поставки электроэнергии в Европу при условии, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) останется подключенной к украинской энергосистеме. Тема ЗАЭС поднималась и в ходе визита господина Шмыгаля в Берлин. Отметив важность работы по демилитаризации станции, он предложил отправить туда миссию ЕС и ООН.

Ключевой партнер

Германия — один из ключевых партнеров Украины в Европе, отметил господин Шмыгаль по завершении переговоров в Берлине. Он напомнил, что после 24 февраля Германия стала лидером среди европейских стран по размеру финансовой помощи, предоставив Украине €1,4 млрд. «От ЕС мы получили €2,4 млрд и ожидаем еще €8 млрд макрофинансовой помощи. Из них 5 млрд — в ближайшее время. Германия в этом вопросе также активно помогает»,— добавил премьер. В частности, накануне стало известно, что ФРГ выделит Украине новый пакет финансовой помощи в размере €200 млн. Ее значительная часть должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц. Помимо этого непосредственно на переговорах Шмыгаля обсуждались план по восстановлению Украины и участие в нем Берлина. В частности, была достигнута договоренность, что Германия как председательствующая в «Группе семи» страна вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проведет 25 октября в Берлине экспертную конференцию по этой теме. Согласно сообщению официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер также указал украинскому премьеру на важность проведения реформ в области верховенства права, чтобы привлечь инвестиции на восстановление страны.

Со своей стороны, господин Шмыгаль напомнил недавнее заявление канцлера Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, назвав эти слова «важным политическим манифестом». «Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций. Вместе мы выстроим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы»,— подчеркнул он.

Обсуждение этой темы господин Шмыгаль продолжит уже в понедельник в Брюсселе, где состоится восьмое заседание Совета ассоциации ЕС—Украина. В его повестке — выполнение Украиной требований Соглашения об ассоциации с ЕС, а также увеличение Киеву помощи со стороны европейского сообщества.

Павел Цуканов, Марианна Беленькая