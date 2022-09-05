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Турецкопленный

Россиянина просят вернуть на родину хотя бы для операции

Как стало известно “Ъ”, мать российского моряка Юрия Страхова обратилась к руководству страны с просьбой вмешаться в судьбу ее сына, который уже два года находится под уголовным преследованием в Турции. Весной 2020 года по заказу клиента моряк с 20-летним стажем перегнал в эту страну из Хорватии яхту, но из-за начавшейся пандемии и закрытия границ вернуться на родину не смог. Чтобы как-то свести концы с концами, подрабатывал ремонтом яхт. На одной их них его и задержали, обвинив в незаконной перевозке мигрантов. Уже в полицейском участке господина Страхова жестоко избили, и у него произошло отслоение сетчатки левого глаза. Собрать деньги на неотложную и дорогостоящую операцию в Турции не вышло, а на родину для оказания медпомощи переведенного из тюрьмы под подписку о невыезде российского капитана местные власти не отпускают.

Юрий Страхов

Юрий Страхов

Фото: Из личного архива Юрия Страхова

Юрий Страхов

Фото: Из личного архива Юрия Страхова

В своем обращении к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе МИДа Сергею Лаврову Галина Страхова просит их вмешаться в судьбу ее сына, который фактически по ошибке два года назад попал под уголовное преследование в Турции, а сейчас его жизнь и здоровье находятся под угрозой. Произошло это из-за того, что во время задержания, а потом и в участке господина Страхова жестоко избили, из-за чего у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он нуждается в срочной операции, но в Турции ему ее бесплатно делать никто не собирается, а на платную денег нет. Большую часть зарабатываемых денег господин Страхов отправлял матери, которая практически все сбережения уже потратила на турецких адвокатов, переводчиков, а также оплату проживания освобожденного из тюрьмы под подписку о невыезде сына в Турции.

Как полагают Галина Страхова и подключившийся к решению проблемы вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, выходом из положения могло бы стать разрешение турецких властей на временный выезд Юрия Страхова на лечение в Россию.

Морем 42-летний Юрий Страхов, родившийся в городе Волжском Волгоградской области, заболел в десять лет. Именно тогда родители отдали его в один из местных яхт-клубов. После окончания школы молодой человек получил высшее образование в Московском госуниверситете экономики, статистики и информатики, освоив параллельно еще и четыре иностранных языка. Впрочем, любовь к яхтам и путешествиям оказалась сильнее полученной в вузе специальности. Пройдя соответствующее обучение в России и Израиле и получив международные права, в качестве капитана Юрий Страхов управляет яхтами уже почти 20 лет. За это время он избороздил практически все моря и океаны. Его услугами для перегона фешенебельных судов и организации прогулок на них не раз пользовался топ-менеджмент крупных российских и иностранных компаний.

В передрягу же господин Страхов угодил два года назад, когда получил очередной заказ на перегон яхты из Хорватии в Турцию. Доставив судно в Кемер, на родину капитан в связи с начавшейся пандемией и закрытием границ вернуться уже не смог. Несколько месяцев он с разрешения хозяина жил на пригнанной яхте. Чтобы как-то сводить концы с концами, подрабатывал ремонтом катеров и яхт, в чем тоже весьма неплохо разбирался.

В конце июля 2020 года Юрия Страхова попросили отремонтировать очередной катер в Мармарисе. После выполнения работы его владелец договорился с русским капитаном, чтобы тот еще и помог его людям восстановить навыки управления судном. В течение нескольких дней моряки выходили в море для практических занятий. Затем новоявленные капитаны заявили, что им надо отправиться в залив Гечек, где компания провела пару дней, ночуя прямо на яхте. При этом в свои планы турки россиянина, по его словам, посвящать не стали.

То, что судно вышло в море с непонятно откуда взявшимися на борту несколькими десятками мигрантов, Юрий Страхов обнаружил, проснувшись рано утром 30 июля. Курс яхта держала на Фетхие, где ее уже поджидала береговая полиция. Увидев сбегавших с горы стражей порядка, управлявшие катером турки успели скрыться, бросив его фактически прямо на ходу. Поняв, что яхту несет на скалы, господин Страхов встал у штурвала и причалил к берегу. Там его и других пассажиров весьма жестко встретили полицейские. В участке россиянина обвинили в попытке незаконной перевозки мигрантов из Ливии и Сирии в Италию.

«Во время задержания и уже в участке капитан Страхов подвергся сильнейшему избиению и пыткам, получил тяжелую травму головы и глаза, ему более 50 часов не оказывали медпомощь, пытались заставить признаться в том, что он не совершал»,— рассказал “Ъ” Иван Мельников.

По словам правозащитника, избиение сотрудником полиции не прошло для Юрия Страхова бесследно: у него начало ухудшаться зрение, а 29 июля 2022 года у моряка диагностировали отслоение сетчатки левого глаза.

Стоит отметить, что за два года, которые длится судебное разбирательство, подозрения в причастности россиянина к соучастию в преступлении подтверждения так и не нашли. Все подозреваемые и свидетели дали показания, что на яхту господин Страхов прибыл по просьбе компании-арендатора только для того, чтобы починить ее, а о целях, для которых она была зафрахтована, ничего не знал. Более того, хозяин судна вообще полагает, что русский моряк спас не только находившихся на нем людей, но и его имущество.

Тем не менее из тюрьмы под подписку о невыезде Юрия Страхова выпустили только в июне прошлого года. По словам Ивана Мельникова, сейчас тот нуждается в срочной и сложной хирургической операции, в противном случае может потерять глаз. В этой связи Иван Мельников направил обращение к послу Турции в России с просьбой проинформировать о сложившемся положении профильные органы власти страны. В частности, в нем говорится, что столь необходимую Юрию Страхову операцию готовы по страховке бесплатно провести в одной из ведущих московских клиник. Однако для этого необходимо изменить россиянину меру пресечения на не связанную с лишением свободы передвижения для его временного выезда из Турции для оказания врачебной помощи.

«Лишение права на лечение не признанного виновным пребывающего у вас в стране по сомнительным обвинениям гражданина нарушает ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, которая регулирует положение о том, что "никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"»,— говорится в послании господина Мельникова в адрес посла Мехмета Самара.

Олег Рубникович

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