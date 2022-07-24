Шарль Леклер не вышел из поворота

Действующий чемпион мира в «Формуле-1» Макс Ферстаппен укрепил лидерство в нынешнем первенстве благодаря победе на 12-м его этапе. Гран-при Франции гонщик Red Bull выиграл во много благодаря ошибке своего, видимо, единственного конкурента Шарля Леклера. Пилот Ferrari поначалу очень уверенно сдерживал атаки Ферстаппена, но в конце концов допустил ошибку, не справившись с управлением автомобилем, и врезался в отбойник.

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Фото: Eric Gaillard/Pool, Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Eric Gaillard/Pool, Reuters

Главное происшествие Гран-при Франции случилось, когда позади у его авангарда осталось 17 кругов. Шарль Леклер проходил 18-й, заезжая в требовательный поворот под названием Beausset. К тому моменту те, кто переживал за монакца, должны были чувствовать воодушевление, смешанное с легкой тревогой. Воодушевление рождало выступление Леклера, который в нынешнем первенстве выглядел до сих пор чуть ли не ровней обладателю титула Максу Ферстаппену, который успел выиграть три этапа, в том числе предыдущий, австрийский. Оно было в целом очень недурным, это выступление.

Шарль Леклер стартовал с «поула», не позволил пройти себя голландцу, а впечатление, что Ферстаппен готов, находясь позади, запрессинговать его до смерти, замучить атаками, в конце концов испарилось. Атаки вроде бы закончились. А Леклер даже немного отъехал от страшного преследователя, которого Red Bull отправил в боксы — на довольно раннюю смену резины. Ну, не похоже было, что Ферстаппен в этот день готов быть быстрее пилота Ferrari.

Повод для тревоги рождали короткие разговоры Шарля Леклера с инженерами. Из них следовало, что все-таки он недоволен тем, как ведет себя машина. Точнее, как ведут себя покрышки: варианту hard с раскаленным французским асфальтом справляться оказалось не так уж легко.

Леклер, как считали в Ferrari, начал терять по паре десятых на каждом круге. Но это ведь не грандиозная проблема. Решается тем же способом, которым ее решили в Red Bull,— заездом в боксы. Нужно только не опоздать с ним, а то еще вернешься на трассу позади Ферстаппена.

Все эти мысли по поводу ближайших планов Шарля Леклера и Ferrari потеряли актуальность в этом непростом повороте Beausset. На выходе из него Леклера вдруг закрутило, развернуло на 360 градусов и бросило в стену из старых шин. Удар был страшным по силе. Даже удивительно, что после него Леклер думал не о себе, о том, все ли части тела целы, а о том, чтобы попробовать как-то из этого положения выкатиться на полотно автодрома. Разумеется, попытки были бессмысленными.

А симпатизирующим ему оставалось лишь подсчитывать, сколько очков недосчитался уже монакец из-за разного рода ЧП. Сам он говорил о 25–30, и на самом деле цифра близка к истине. В Испании и Азербайджане возглавлявшего пелотон Шарля Леклера подводил выходивший из строя двигатель Ferrari. Еще в паре гонок команда явно просчиталась со стратегией пит-стопов. Теперь и сам Леклер, к которому до сих пор не могло быть никаких претензий, допустил грубую ошибку. А то, что это была его ошибка, он отрицать и не собирался. Наоборот, открыто и честно признал ляп.

Собственно, перечислением всех этих событий вполне можно ограничиться, объясняя, почему на верхушке классификации этого чемпионата находится не лучший, строго говоря, его пилот в плане чистой скорости, а пилот, у которого надежнее машина, надежнее ассистенты и который сам по себе кажется рассудительнее конкурента.

Гран-при Франции — 12-й этап чемпионата мира 1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull Racing) —1:30.02.112. 2 (4). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – отставание 10,58. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) —16,495. 4 (3). Серхио Перес (Мексика, Red Bull Racing) — 17,310. 5 (19). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) —28,872. 6 (7). Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 42,879. 7 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,026. 8 (10). Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,959. 9 (9). Дэниел Риккардо (Австралия, McLaren) — 1.00,372. 10 (15). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) —1.02,549. В скобках — позиция на стартовой решетке. Чемпионат пилотов 1. Ферстаппен —233 очка. 2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 170. 3. Перес — 163. 4. Сайнс — 144. 5. Расселл — 143. 6. Хэмилтон — 127. 7. Норрис — 70. 8. Окон — 56. 9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 46. 10. Алонсо —37. Кубок конструкторов 1. Red Bull — 396. 2. Ferrari — 314. 3. Mercedes — 270. 4. Alpine — 93. 5. McLaren — 89. 6. Alfa Romeo — 51.

Рассудительность Макс Ферстаппен во всей красе продемонстрировал в той части Гран-при Франции, что ему предстояло проехать после нежданного схода Шарля Леклера. Он спокойно отстоял первую позицию, не подпустив близко к себе Льюиса Хэмилтона из Mercedes, хотя некоторое время семикратный чемпион мира был удивительно резв. А отрыв голландца от Леклера вырос между тем уже до 63 очков. И это огромная дистанция, пусть она вряд ли идеально иллюстрирует разницу в классе между двумя гонщиками.

Алексей Доспехов