Не мы вводили, не нам и снижать

В прошлую пятницу Минторг США сообщил, что не планирует снижать тарифы на китайский импорт, введенные четыре года назад при президенте Дональде Трампе. Ведомство запросило комментарии от бизнеса еще в мае — за это время более 350 компаний заявили, что не хотят отмены пошлин, так как последние позволяют им «конкурировать с китайскими компаниями, инвестировать в новые технологии, расширять производство и привлекать новых сотрудников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, администрация Джо Байдена заявляла о готовности пересмотреть тарифы главным образом для того, чтобы снизить рекордную инфляцию в США — в июне она достигла 9,1%, что стало максимумом с начала 1980-х годов. Рост цен был связан с увеличением активности после пандемии, проблемами с поставками, а также удорожанием энергоносителей и продовольствия на фоне конфликта на Украине, однако регуляторы стали заявлять о рисках закрепления высоких инфляционных ожиданий — на борьбу с ними после нефтяного кризиса 1973 года ушло почти десять лет (для этого потребовались жесткие меры ФРС — повышение ставок, в свою очередь, вызвало рецессию). Теперь ФРС не стала медлить с ужесточением политики, и годовая инфляция в августе снизилась до 8,5%.

Экономический эффект от торговой войны с Китаем оценивается многими аналитиками (в том числе PIIE) негативно, несмотря на защиту отдельных производителей. Внутреннее производство выросло недостаточно (в том числе из-за удорожания комплектующих, также попавших под пошлины), а китайский спрос на американскую продукцию падал из-за ответного повышения тарифов — в 2019 году экспорт КНР товаров из США уже был ниже показателя базового, 2017 года на $13,4 млрд.

Попытка сбалансировать торговлю с Китаем посредством торговой сделки (она была заключена в январе 2020 года после нескольких раундов повышения пошлин) также не оказалась успешной — она не привела к увеличению экспорта в Китай — страна должна была увеличить закупки товаров и услуг в США в 2020–2021 годах суммарно на $200 млрд, но фактические поставки в страну составили лишь 58% от согласованного объема, что ниже уровня до вступления сделки в силу.

Негативное влияние на экономику (на которое, в частности, ссылалась глава Минфина США Джанет Йеллен), однако, вряд ли станет основанием для пересмотра позиции администрации США по торговле с Китаем — этому препятствуют и внешнеполитические разногласия, и неспособность Белого дома повлиять на правила игры на китайском рынке — масштабный приток инвестиций американских компаний в КНР и открытие рынка для китайской продукции считалось обоснованным при более слабой конкуренции, теперь же Минторг США, вероятно, продолжит политику сдерживания китайских производителей.