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Коммерсантъ FM
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Очередь кредиторов

Русфонд борется за возвращение денег из клиники-банкрота

В ближайший понедельник в Новосибирске должен состояться суд о включении Русфонда в реестр кредиторов АНО «Клиника НИИТО», учрежденной в 2000 году Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии (Новосибирским НИИТО) имени Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ. Русфонд работал с клиникой с момента ее основания — оплачивал лечение детей с деформациями позвоночника — и считает, что она остается должна ему 69 704 036 руб. Но клиника объявила себя банкротом. Теперь задача Русфонда — получить назад хотя бы часть денег, направленных в клинику, и потратить их на лечение детей в другом месте.

С 1 января 2013 по 30 декабря 2021 года Русфонд перечислил АНО 222 926 767 руб., АНО оказала услуг на 153 222 731 руб. После того как 8 декабря 2021 года в отношении клиники началась процедура банкротства, оказание медпомощи подопечным Русфонда стало невозможным. В конце 2021 года фонд уведомил клинику об одностороннем отказе от исполнения договора об оказании услуг, а 13 января 2022-го обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой включить в реестр требований кредиторов свои требования — сумму задолженности клиники, которая на 1 января 2022 года составляла 69 704 036 руб. (остатки неизрасходованной суммы). Одновременно Русфонд попросил суд принять обеспечительные меры: арестовать имущество клиники, которое она ранее передала Русфонду в залог, и установить запрет на его отчуждение и обременение. Суд удовлетворил заявление Русфонда о принятии обеспечительных мер.

Сейчас продолжается судебное разбирательство, должен быть решен вопрос о включении Русфонда в реестр требований кредиторов клиники. Прошло шесть заседаний, в них участвовали должник, временный управляющий АНО, назначенный арбитражным судом на время процедуры банкротства, представители ООО «Техинком», аффилированного с должником, и представители Русфонда — юристы компании «Инфралекс».

ООО «Техинком» и временный управляющий АНО оспаривают залоговый статус Русфонда — если им это удастся, то 69,7 млн руб., которые были направлены нами на лечение детей, не будут возвращены Русфонду совсем или будут возвращены в значительно меньшем размере. Деньги от продажи имущества будут выплачиваться сначала по текущим платежам (коммунальные платежи, налоги, зарплата работникам), потом — кредиторам первой очереди, второй и только затем третьей, к которой относится Русфонд. То есть деньги могут закончиться прежде, чем дойдут до Русфонда,— или все же фонд получит какую-то сумму в зависимости от своей доли в реестре требований, отмечают юристы. Оппоненты настаивают на том, что сведения о заключении договора залога между фондом и клиникой не были направлены нотариусу и внесены в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет Федеральная нотариальная палата, а значит, не были опубликованы до процедуры банкротства. Практика внесения в реестр уведомлений действительно существует, но она необязательна. Решить, обладает ли Русфонд залоговым статусом, и предстоит арбитражному суду.

Кроме этого АНО «Клиника НИИТО» оспаривает размер задолженности перед Русфондом. Должник считает, что задолженность составляет не 69,7 млн руб., а около 50 млн руб.— «около», потому что клиника до конца не может определиться с суммой. Клиника утверждает, что ею было оказано медицинских услуг примерно на 21 млн руб. больше, чем об этом заявляет Русфонд. Однако документов, подписанных Русфондом и клиникой и подтверждающих этот факт, нет.

Деньги, которые оспаривают наши оппоненты, были предназначены для лечения 141 ребенка.

Елена Морозова, корреспондент Русфонда

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