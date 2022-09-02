Салыму ищут друга

По данным “Ъ”, на долю Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development с «Газпром нефтью» претендует малоизвестная судоходная компания Wellnord. Ее владельцы не раскрываются, но, по открытым данным, услугами Wellnord пользуется крупная нефтекомпания на Черном море и на Каспии. Собеседники “Ъ” утверждают, что это структура с российско-венгерским участием. Salym Petroleum уже перерегистрирован в российской юрисдикции, а Shell устранилась от управления им и обнулила оценку своей доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Судоходная компания Wellnord претендует на 50-процентную долю Shell в СП с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development, рассказали источники “Ъ”, знакомые с предложением компании. По их словам, Wellnord готова выкупить долю за €150 млн. Бенефициары компании неизвестны, но два источника “Ъ” в нефтяной отрасли утверждают, что это компания с российско-венгерским участием. Сделка обсуждалась с властями РФ, которые в условиях санкций заинтересованы в демонстрации интереса иностранных инвесторов к российским активам, утверждает один из собеседников “Ъ”. В «Газпром нефти», Wellnord и ФАС на запрос “Ъ” не ответили. В Shell отказались от комментариев.

На фоне санкций российские нефтекомпании продолжают терять иностранных партнеров. Новые владельцы оставленных иностранцами долей не всегда известны. Так, Trafigura передала 10% в таймырском проекте «Роснефти» «Восток Ойл» неизвестному трейдеру из Гонконга Nord Axis.

Wellnord зарегистрирована в ОАЭ. Согласно данным на сайте компании, она управляет флотом сравнительно небольших нефтяных и химических танкеров дедвейтом до 13 тыс. тонн, в том числе и ледового класса, которые «используются крупной нефтекомпанией». В качестве регионов работы указаны Черное и Каспийское моря. В российском секторе Каспия нефть добывает ЛУКОЙЛ.

SPD было создано в 1996 году и владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн тонн). «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х годов.

Shell решила выйти из российского ТЭКа в феврале, осудив начало боевых действий на Украине. Помимо доли в SPD крупнейший актив Shell в России — 27,5% в проекте «Сахалин-2», который британская компания скоро утратит.

Shell пыталась продать свой пакет в SPD. По словам трех собеседников “Ъ”, интерес был у нескольких игроков, однако победитель тендера объявлен так и не был. «Газпром нефть» имеет преимущественное право выкупа доли у Shell, однако такая сделка запрещена санкциями ЕС против российской нефтекомпании.

Венгрия входит в ЕС, однако, несмотря на санкции, старается поддерживать отношения с РФ, в том числе призывая не вводить ограничения против нефти и газа. Так, страна добилась для себя исключения из санкций ЕС против российской нефти, а также единственная из государств союза сейчас в полном объеме получает газ по контракту с «Газпромом».

В конце августа «Газпром нефть» через российский суд добилась перевода SPD из нидерландской в российскую юрисдикцию. Теперь зарегистрировано новое ООО «Салым Петролеум Девелопмент», куда по решению суда должна перейти доля Shell. До этого Shell отошла от управления СП и в отчете за первый квартал полностью списала балансовую стоимость своей доли в размере $233 млн. Оценка Wellnord может быть в несколько раз меньше, чем хотела получить за актив британская компания. По мнению собеседника “Ъ” в нефтяной отрасли, сама Shell вряд ли согласится на сделку, если она будет носить непрозрачный характер. Хотя, признает он, вполне реальна продажа актива, если британцы лишатся своей доли, как в случае с «Сахалином-2».

По мнению независимого эксперта Дмитрия Касаткина, участие Wellnord может помочь открыть для «Газпром нефти» новые рынки сбыта. Он не исключает, что акционеры Wellnord могут быть близки к российским игрокам нефтегазового сектора, в том числе и к «Газпром нефти», у которой есть опыт работы в Венгрии. С учетом взаимоотношений РФ и Венгрии участие партнера может быть лазейкой по привлечению в РФ новых инвестиций, считает он. Партнерство с Shell было нужно «Газпром нефти», так как давало доступ к технологиям разработки трудноизвлекаемых запасов и повышению нефтеотдачи, считает заместитель главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев,— сейчас доступ к этим решениям все равно стал недоступен из-за санкций.

Дмитрий Козлов