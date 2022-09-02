Экономический рост уходит на юг

Развивающиеся страны Ближнего Востока и Северной Африки в этом году станут самыми быстрорастущими среди развивающихся стран — этому будет способствовать рост цен на энергоресурсы. В остальных регионах вслед за развитыми странами будет отмечаться замедление темпов роста и в развивающихся экономиках — в Китае увеличение ВВП в этом году, по данным консенсус-прогноза Focus Economics, может составить всего 4,1%, тогда как в странах Восточной Европы показатель сократится на 1,6%, эта оценка учитывает прогноз сокращения российского ВВП в 2022 году на 8,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamran Jebreili / AP Фото: Kamran Jebreili / AP

Повышение цен на нефть позволит Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA) стать самым быстрорастущим регионом в этом году, опередив азиатские страны. Темпы прироста ВВП здесь составят 5,3%, следует из прогноза Focus Economics по развивающимся рынкам. На втором месте окажутся страны Азии без Японии (4,5%), в следующем году они вновь опередят регион MENA из-за замедления роста в странах—экспортерах энергоресурсов. В странах Африки южнее Сахары прирост ВВП в этом году составит 3,6%, но с учетом роста населения в среднем на 2,5% в год подушевой ВВП в регионе увеличивается медленно. Относительно низкими остаются и темпы роста в Латинской Америке (2,5%, в том числе в Бразилии прирост составит 1,5%), тогда как в Восточной Европе в этом году будет отмечаться спад ВВП на 1,6%, в следующем году — возвращение к слабому росту, ожидают экономисты. Прогноз по региону предусматривает продолжение конфликта на Украине и сохранение санкций в отношении РФ.

Самый низкий уровень роста цен в этом году останется в азиатских странах — 3,6% (в следующем году — 3%), все остальные макрорегионы столкнутся с двузначной инфляцией: в Латинской Америке она в среднем составит 15,6% (в следующем году ожидается замедление до 11,9%), в странах Африки южнее Сахары — 14,8% (11,8% в 2023-м), в регионе MENA — 14,5% (9,5%), в Восточной Европе — 22,2% (12,4%). Средние ставки ЦБ в азиатских странах в этом году могут вырасти всего на 60 базисных пунктов (б. п.), в остальных регионах, кроме Латинской Америки,— более чем на 200 б. п., в странах Латинской Америки — на 700 б. п.

Среди ключевых рисков в Focus Economics выделяют вхождение в рецессию США и стран зоны евро (индикаторы деловой активности указывают на ее снижение в третьем квартале), а также замедление роста в Китае на фоне снижения потребительской активности и спада в секторе недвижимости. Так, значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), по версии Caixin, в Китае в августе составило 49,5 пункта против 50,4 пункта месяцем ранее (значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение деловой активности). Ориентир по ВВП на этот год составляет 5,5%, но консенсус-прогноз аналитиков предусматривает рост всего на 4,1% (на следующий год — 5,1%).

Дополнительные риски связаны с конфликтом на Украине и касаются возможного сокращения экспорта продовольствия из страны и поставок энергоресурсов из России в Европу (предполагается, что перемирие может привести к увеличению поставок с Украины, но не приведет к снятию санкций). По России консенсус-прогноз международных аналитиков (минус 8,1% в этом году) по-прежнему значительно превышает официальные оценки спада (по августовскому прогнозу Минэкономики он должен составить 4,2%). Самый позитивный прогноз для РФ в консенсусной оценке предусматривает сокращение ВВП на 3,5%, самый негативный — на 15%; в следующем году ожидается сокращение ВВП на 2,5%. На дополнительном снижении темпов роста скажутся сокращение экспорта природного газа и продажа нефти по более низким ценам, крепкий рубль, однако, поддержит ослабление инфляционного давления во втором полугодии.

Татьяна Едовина