Страны ОЭСР сохранили рост

Во втором квартале общий ВВП стран ОЭСР в реальном выражении вырос относительно первых трех месяцев года на 0,3%. Таким же показатель был и в первом квартале. Рост экономик семи наиболее развитых стран (G7) ускорился с нулевого уровня до 0,2%, отмечают в обзоре ОЭСР. На такое изменение показателя повлияло заметное ускорение роста экономик Франции (до 0,5% во втором квартале после падения 0,2% в первом), Японии (до 0,5% с нулевого роста) и Италии (до 1% с 0,1%).

ВВП США сократился второй квартал подряд, однако это снижение было минимальным (0,1% после 0,4% в январе—марте). Это также улучшило общую статистику G7. При этом существенное падение темпов роста зафиксировано в Германии (до 0,1% с 0,8%) и в Великобритании (до минус 0,1% после увеличения на 0,8%). В другом измерении — «год к году» — темпы роста во втором квартале замедлились во всех странах G7, кроме Японии и Канады.

Отметим, что сохраняющийся рост в странах Евросоюза сочетается с рекордно высокой инфляцией (в июле — 9,8% в годовом выражении). Член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель на ежегодном экономическом симпозиуме в американском Джексон-Хоуле подтвердила, что у регуляторов сейчас нет альтернативы борьбе с ростом цен, так как «если инфляционные ожидания выйдут из-под контроля, может стать хуже».

В США перспективы экономического роста остаются туманными — что подтвердило выступление на симпозиуме главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла (см. “Ъ” от 29 августа). Он признал, что политика высоких ставок замедлит рост экономики и потенциально приведет к потере рабочих мест в США, но подчеркнул, что «неудача в восстановлении ценовой стабильности принесет гораздо большую боль». Джером Пауэлл сказал, что ФРС нельзя смягчать политику даже при признаках перелома инфляционного тренда — чтобы не повторять ошибки 1970-х годов, когда регулятор периодически то повышал, то понижал ставки, что в итоге не позволило справиться с инфляцией. Впрочем, Леонардо Мелоси из Чикагского резервного банка и Франческо Бианчи из Университета Джонcа Хопкинса не уверены, что ФРС сможет единолично затормозить инфляцию повышением ставки — так как, по их мнению, примерно половина роста цен обеспечена прежней «экспансионистской фискальной политикой», направленной на стимулирование роста ВВП.

Георгий Смирнов