Турбо, братцы, турбо

Росавтодор, выяснил “Ъ”, отказался от идеи применять на загородных трассах необычные для России турбокольцевые перекрестки — их можно было бы проезжать, практически не снижая скорости. Возможность применения турбоколец планировалось закрепить в новом ГОСТе, но разработчики документа отказались от идеи после анализа зарубежной практики. По их словам, нововведение может спровоцировать пробки и аварийность. Несмотря на решение Росавтодора, городские власти по-прежнему могут применять турбокольца. Москва, в частности, считает такой способ организации движения удачным и повышающим пропускную способность дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Возможность применения турбоколец, рассказывал “Ъ” в марте, закладывалась в проекте стандарта, который разрабатывается по заказу Росавтодора. Турбокольцами называются необычные пересечения дорог со спиральными полосами движения: машины едут строго по отведенным полосам с минимальными перестроениями почти на полной скорости. В России такие кольцевые перекрестки есть в Москве, Чебоксарах, Тюмени, но массовым решением это не является. А вот за рубежом — в Европе, Южной Америке, ЮАР — они распространены больше. Проект ГОСТа предусматривал несколько вариантов турбоколец (например, коленчатое, спиралевидное и роторное).

Еще в марте Росавтодор говорил, что турбокольца являются одним из видов «современных кольцевых пересечений». Однако из новой версии стандарта, с которой ознакомился “Ъ”, они исчезли. «Публичное обсуждение стандарта вызвало большой интерес среди проектных, научных и дорожных организаций, а также заинтересованных ведомств,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Росавтодора.— Турбокольцевые пересечения позволяют увеличить скоростной режим, но они сложны для восприятия организации движения водителями. Для заезда на подобное пересечение надо заранее перестраиваться на свою полосу. При выезде из левой полосы автомобиль попадает на встречную полосу и "подрезает" транспортное средство, движущееся по своей полосе, что влечет за собой грубое нарушение ПДД». Основная причина отказа от турбокольцевых пересечений — это риск повышения аварийности, подчеркнули в Росавтодоре. «Сразу после открытия движения по подобным пересечениям в Англии, Голландии и Канаде наблюдались всплеск ДТП и образование заторов,— заявили там.— Со временем аварийность снижалась, но турбокольцевые пересечения так и оставались местами постоянных пробок».

Основная проблема, с которой столкнулись некоторые западные страны (в частности Нидерланды),— это изменение условий работы турбокольцевых перекрестков уже после их строительства, пояснил “Ъ” директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. Он приводит в пример пригород Амстердама: там аэропорт связали с новой объездной дорогой, после чего интенсивность движения выросла, и одно из турбоколец пришлось ликвидировать. «Турбокольцевые пересечения являются не такими универсальными, как обычные круговые перекрестки,— добавляет господин Якимов.— Они обязывают организаторов дорожного движения и эксплуатационные службы постоянно круглогодично поддерживать в читаемом виде разметку на таких перекрестках. В случае ее отсутствия, например в зимний период, движение по такому перекрестку уже не будет однозначно и правильно определено». Могут, в частности, возникнуть конфликты при съезде транспортных средств, например, со второй полосы движения, отмечает эксперт.

Из пояснений Росавтодора следует, что разрабатываемый стандарт касается пересечений только загородных автодорог. А значит, города и муниципалитеты по-прежнему смогут такие перекрестки проектировать и строить. В Москве есть пять перекрестков с турбокольцами, рассказали “Ъ” в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в том числе в Зеленограде и в Чертаново. ЦОДД, в отличие от Росавтодора, считает, что такой тип перекрестка снижает аварийность и увеличивает пропускную способность на 20%. «Мы наблюдаем за эффективностью новых турбоперекрестков и будем анализировать, где их внедрить еще»,— заявили “Ъ” в ЦОДД.

ГИБДД, участвовавшая в обсуждении стандарта, указала, что ряд предложенных в ГОСТе решений вообще противоречат ПДД и не имеют «научно-теоретического обоснования и практики успешного экспериментального применения». В частности, планировались кольца, выезд с которых организован из левой полосы, с возможностью движения машин по краевой полосе центрального островка (а в горных условиях и через островок), с возможностью движения транспортных средств по обочине. В новой редакции эти нормы исключены, подтвердили “Ъ” в Росавтодоре.

Иван Буранов