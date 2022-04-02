Бесприставочные долги

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сократила перечисления взысканной задолженности в пользу взыскателей. На эту проблему посетовали представители коллекторских агентств, МФО и банков, собравшиеся на специальный съезд. Для многих коллекторских агентств и МФО поступления от приставов составляли до 90% оборотного капитала, и задержка в перечислении средств может привести к уходу части из них в серую зону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во второй половине марта профессиональные взыскатели — коллекторские агентства, службы взыскания МФО и банков — столкнулись с приостановкой или задержкой перечисления им взысканной судебными приставами задолженности. Эту проблему участники рынка обсуждали 1 апреля на профессиональном съезде. При этом ФССП не присылает участникам рынка никаких уведомлений, и, как заявил на съезде заместитель начальника управления по работе с органами государственной власти ВТБ Дмитрий Ушаков, они находятся в «информационном вакууме». В ФССП не смогли ответить на запрос “Ъ” в пятницу.

Взыскатели работают через судебных приставов, если у них есть исполнительный документ, то есть после взыскания задолженности в судебном порядке. Исполнительный документ можно предъявить и к банковскому счету должника, но чаще всего это представляется менее эффективным, поясняет управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Все расчеты ФССП по исполнительным документам в пользу взыскателя производятся через систему казначейства.

Как заявил на съезде президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, к нему и в отраслевые ассоциации обратилось около 60 компаний с попыткой получить разъяснения относительно работы исполнительного взыскания в текущих условиях. По его данным, объем перечислений участникам финансового рынка от ФССП по исполнительным производствам за период с 18 марта снизился на 50–70% (для коллекторов), на треть (для МФО), до 5% для системно значимых банков. По оценке господина Мехтиева, в среднем за год финансовый рынок получает в виде перечислений от приставов около 120 млрд руб. Таким образом, можно оценить потери отрасли за вторую половину марта в сумму до 5 млрд руб.

Для многих компаний, особенно коллекторов, поступления от исполнительного взыскания составляют до 90% оборотного капитала, для МФО объем таких поступлений сопоставим с размером фонда оплаты труда, приводили данные участники съезда. Не ясно, где и как долго будут находиться средства, удерживаемые ФССП, кто будет возмещать убытки компаний, перечисляет замдиректора СРО «МиР» Евгений Сухоцкий. Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что банк уже с 11 марта сталкивается с приостановкой со стороны ФССП торгов, постановки на баланс движимого и недвижимого имущества. Приставы отказываются общаться с банком и выезжать к должнику для ареста имущества, перечисляет он. Ситуация выглядит так, будто приостановлены исполнительные действия по цессии в целом, указывает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Это приведет к невозможности очищения балансов банков и МФО от токсичных активов»,— предостерегает он.

Сложно судить об истинных причинах снижения активности ФССП. В значительной мере эти явления могут быть связаны с введенными ограничениями на операции в пользу нерезидентов и организаций, в которых нерезидентам может принадлежать доля в капитале, сказал “Ъ” управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Если ФССП не располагает достоверной информацией об отсутствии или наличии таковых, формально она может операции в пользу кредитора и не совершать»,— заключает юрист.

Участникам рынка цессии придется пересмотреть свои бизнес-модели. «В приоритете будет покупка банковских долгов с длинным сроком погашения. В рамках работы с такими портфелями задержка на 6–8 месяцев не так критична и может быть просто негативным фактором в оценке»,— заявил “Ъ” гендиректор онлайн-аукциона по продаже долгов Debex Александр Данилов. При этом просрочка МФО может пострадать больше — ее оценка может быть сильнее дисконтирована, а круг покупателей существенно сузится, так как «большинство агентств отрабатывали портфели МФО преимущественно через ФССП», указывает он.

Сокращение и отсрочка перечислений от приставов может привести к уходу с рынка многих небольших и региональных игроков. «Дать точную оценку ситуации пока невозможно. Существует несколько сценариев развития событий, однако в большинстве из них в выигрыше окажутся те, кто работает вне правового поля»,— заявил “Ъ” господин Мехтиев.

Полина Трифонова