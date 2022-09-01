Смотр реестровых избирателей

В Центризбиркоме (ЦИК) на очередном заседании обсудили готовность Москвы к муниципальным выборам, где наряду с электронным голосованием будет впервые использоваться электронный реестр избирателей. Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова сообщила, что прошедший 26 августа тест системы доказал ее работоспособность, а представитель мэрии Артем Костырко уточнил, что все обнаруженные проблемы уже устранены. На заседании ЦИКа присутствовали представители КПРФ, которые традиционно выступают против электронного голосования. Впрочем, несмотря на критику со стороны коммунистов, текущая муниципальная кампания проходит спокойнее прошлой и число обращений в МГИК не достигает и сотой процента от всех московских избирателей, сообщила Ольга Кириллова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 31 августа продолжил серию встреч с представителями региональных комиссий, которые докладывают о ходе подготовке к единому дню голосования. На вчерашнем заседании очередь дошла до Москвы, где 9–11 сентября изберут советы муниципальных депутатов в 125 районах. В столице вновь будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), причем впервые будет применен электронный реестр избирателей. Вести такой реестр теперь позволяет законодательство, но технически реализовать его смогла пока только столица. По мысли создателей, реестр должен минимизировать провокации и человеческие ошибки во время выборов и сделать процедуру максимально удобной: теперь для голосования онлайн нет необходимости заранее подавать заявку по месту жительства, решение можно принять вплоть до последних минут голосования 11 сентября, а реестр зафиксирует выдачу бюллетеня на участке либо онлайн и, соответственно, заблокирует второй способ голосования.

Соответственно, тест системы 26 августа проводился и онлайн, и на традиционных участках, открытых по одному на район. В пробном голосовании приняли участие около 460 тыс. человек, причем онлайн предпочли более 446 тыс.; еще примерно 11,5 тыс. пришли на участки. Избиратели отвечали на вопрос о благоустройстве районов, и после подсчета электронных голосов стало ясно, что победивший вариант лидирует с отрывом в 39 тыс. голосов — таким образом, подсчет всех голосов с участков уже не мог бы его изменить, даже если бы все голосовавшие офлайн выбрали альтернативный вариант. По словам председателя МГИК Ольги Кирилловой, обе системы на тренировке продемонстрировали работоспособность.

Более подробно о прошедшей тренировке рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, проверялась работоспособность всего технического комплекса, в том числе в условиях отключения электричества и интернета, и в некоторых случаях возникали проблемы — например, не сразу срабатывали принтеры. 31 августа, в первый день работы участковых избирательных комиссий (УИК), все проблемы были исправлены, сообщил господин Костырко. По его словам, проверялась среди прочего новая форма электронного бюллетеня, которая должна вмещать около 20 кандидатов (всего в Москве замещается 1417 мандатов, конкуренция в каждом районе примерно четыре человека на место). Господин Костырко сообщил, что систему доработали для удобного пролистывания бюллетеня с любого гаджета, будь то старый или небольшой смартфон или планшет.

Московские организаторы ДЭГ рассчитывают на то, что задержек с подведением его итогов, как это было во время прошлогодних думских выборов, на этот раз удастся избежать и предварительные итоги онлайн-голосования будут подведены первыми. Это произойдет после сборки ключа расшифрования, а она, в свою очередь, последует через 15 минут после закрытия участков: электронная система еще четверть часа будет принимать голоса москвичей, открывших электронный бюллетень в самый последний момент. После этого итоги ДЭГ поступят на экраны в территориальную избирательную комиссию ДЭГ, в обычные ТИКи и в Общественный штаб по наблюдению за выборами и будут обновляться по мере поступления протоколов с обычных участков. Протоколы могут поступать в ТИКи всю ночь, и лишь после их полной обработки будут подведены официальные итоги.

На заседание ЦИКа присутствовали представители КПРФ: депутат Госдумы Денис Парфенов и секретарь московского горкома Николай Волков. Компартия последовательно выступает против электронного голосования и добивается его отмены. Господин Парфенов вновь заметил, что «можно сколько угодно рассуждать о преимуществах системы», но о том, как предотвратить электронный вброс, никто еще не рассказал, и по-прежнему не ясно, как анализируются поступающие данные. «Созерцание» сайта для наблюдения за статистикой ДЭГ (специальный обзервер на портале mos.ru будет в ходе ДЭГ предоставлять всем желающим обновляемые данные о количестве участников онлайн-голосования.— “Ъ”) ни на что особо не влияет без доступа к механизмам системы, сокрушался господин Парфенов.

Ольга Кириллова напомнила ему, что экс-руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов (ныне внесен в реестр СМИ-иноагентов) настойчиво призывал сомневающихся в прозрачности ДЭГ к пересчету голосов, а после думских выборов была создана экспертная техническая группа для перепроверки результатов ДЭГ, но она в итоге не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях. «Если мы хотим что-то доказать, то мы должны засучить рукава и сидеть считать. На сегодняшний день мы считаем ДЭГ инструментом, который показал свою жизнеспособность»,— подчеркнула госпожа Кириллова. В МГИК подчеркивают, что новшество в виде электронного реестра избирателей никак не повлияет на процесс подведения итогов, процедура остается неизменной.

Господин Волков, в свою очередь, возмутился ролью исполнительной власти в процессе электронного голосования: «Практически наравне с председателем избирательной комиссии за ведение выборов отвечает высокопоставленный сотрудник мэрии». Коммунист поинтересовался у представителей Мосгоризбиркома, действительно ли разработчиком системы ДЭГ и электронного реестра является Артем Костырко, но вопрос перехватила председатель ЦИКа Элла Памфилова: «Конечно, техническую часть наши комиссии делать не могут, и у нас точно так же: заказчики — "Ростелеком", Минцифры и так далее. Тут надо правильно расставить акценты. Что вас смущает? Обвинять их в том, что они занимаются выборами, нельзя — это их обязанность». Ольга Кириллова пояснила, что конкурс на разработку реестра выиграла профильная техническая компания, но решение осуществляется на платформе mos.ru, которую и представляет Артем Костырко. Тогда секретарь горкома попросил Ольгу Кириллову дать представителю партии доступ к «внутренним инструментам» московской системы ДЭГ, чтобы «совместно работать, восстанавливать доверие к избирательной системе либо давать корректные замечания, основанные на фактах». Госпожа Кириллова в ответ напомнила, что в составе Мосгоризбиркома есть представители КПРФ как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, которых ни в чем не ограничивают. Отметим, ранее знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” не раз отмечали, что партии, призывающие своих избирателей к отказу от голосования онлайн, теряют часть потенциальных избирателей и в целом уступают онлайн «Единой России», сторонники которой «более лояльны к государственным инициативам» и против ДЭГ не возражают.

Впрочем, несмотря на вопросы и претензии представителей КПРФ, отмечает Ольга Кириллова, нынешняя столичная кампания проходит гораздо спокойнее прошлой. По ее словам, в этом году в МГИК поступило только 632 обращения, что в процентном соотношении не достигает и сотой доли процента от всех московских избирателей.

Афанасий Сборов, Елена Рожкова