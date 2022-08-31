Онлайн догоняет офлайн

Около 60% жителей Москвы знают о предстоящих в сентябре муниципальных выборах и планируют принять в них участие, а почти половина из них готова голосовать онлайн, следует из опроса социологической службы Russian Field. Социологи прогнозируют явку выше, чем на предыдущих выборах 2017 года. Но могут включиться дополнительные факторы, и их эффект непредсказуем, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За последние две недели доля москвичей, знающих, что выборы муниципальных депутатов назначены на 11 сентября, выросла почти на 25 процентных пунктов (п. п.) — сейчас о предстоящем голосовании осведомлены 57,3% опрошенных, следует из седьмой волны исследования компании Russian Field (инициативный уличный опрос проводился 24–26 августа 2022 года среди 2 тыс. жителей Москвы; статистическая погрешность не превышает 2,19%). О намерении принять участие в голосовании заявили 59,5% респондентов против 57,5% двумя неделями ранее: 32,3% сообщили, что точно примут участие в выборах, еще 27,2% скорее сделают это. Не планируют голосовать 33,5% опрошенных, их доля упала на 2,9 п. п. Желание голосовать растет с возрастом, уровнем дохода и показателями удовлетворенности респондентов текущей ситуацией. Люди с низким доходом и молодежь реже заявляют о намерении идти на выборы.

При этом следует различать явку реальную и декларируемую, подчеркивает руководитель проектов Russian Field Артемий Введенский, реальная всегда ниже, ведь у многих появляются дела, которые мешают походу на участок. В этом году, добавляет он, выборы проходят в совершенно новых условиях, и эксперты расходятся во мнении о том, как спецоперация на Украине может повлиять на голосование. Одни говорят, что такая повестка активизирует электорат и патриотический подъем заставит прийти на участки большее число избирателей. Другие, наоборот, считают, что спецоперация отвлечет внимание людей от выборов. В Russian Field предполагают, что все же явка в Москве будет выше, чем на прошлых выборах, но существенно ниже декларируемой — около 20%, добавляет социолог (в выборах 2017 года приняли участие 14,8% избирателей).

«По моему опыту категорически нельзя механически складывать тех, кто ответил, что "точно придет" и "скорее придет",— согласна политолог Екатерина Курбангалеева.— Я всегда ориентируюсь на другой подход: беру две трети от тех, кто "точно придет", и половину от тех, кто "скорее примет участие". В результате мы имеем примерно 35%, что ближе к реальной ситуации. Дальше включаются различные факторы: погода (может сыграть как в плюс, так и в минус), дополнительные факторы мобилизации и внешние факторы». Хотя явка 35% для муниципальных выборов все-таки маловероятна, считает эксперт.

Политолог Петр Милосердов, ссылаясь на результаты собственных исследований, прогнозирует явку на уровне 11,5%. Это опыт прошлых выборов, объясняет он, если речь идет о муниципальной кампании с инерционным сценарием, то для опросов о явке следует использовать понижающий коэффициент 0,4. Применительно к результатам опроса Russian Field это означает, что до избирательных участков дойдут менее половины от 32,3%, заявивших о твердом намерении сделать это, объясняет эксперт, то есть явку можно оценить в 12,9%, что не очень сильно отличается от его собственных оценок. Тех же, кто «скорее примет участие в голосовании», следует отнести на счет известного в социологии фактора, который подразумевает готовность респондентов давать социально одобряемый ответ, полагает господин Милосердов. По его оценке, с падением явки вырастет и доля избирателей, готовых воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ): «Значительную часть явки составит лояльный властям электорат, для них ДЭГ — приемлемый способ поддержать начальство. Думаю, что минимум 4,5% из этих 11,5% будут голосовать дистанционно».

Сейчас, по данным Russian Field, голосовать онлайн готовы 48,7% тех, кто намерен участвовать в выборах,— это на 6 п. п. больше, чем в первой декаде августа. Предпочтение ДЭГ отдают молодые люди (до 66% в возрастной группе 30–44 года) и москвичи с доходом выше среднего (59%). В свою очередь, за очную форму голосования выступают до 75% респондентов в категории 60+ и с низким доходом. Для сторонников ДЭГ решающим аргументом в его пользу служит удобство электронной формы голосования, еще по 17% отмечают его современность и возможность получить подарки. Очное голосование чаще всего выбирают за счет того, что оно привычно (54% опрошенных).

Однако прогнозировать реальное количество тех, кто примет участие в ДЭГ, еще сложнее, чем явку, признается Артемий Введенский, ведь на больших выборах этот инструмент применялся лишь однажды, в 2021 году. Сейчас о готовности воспользоваться ДЭГ говорит почти половина опрошенных — вероятно, сказывается реклама электронного голосования, предполагает социолог. Но, как и с явкой на участок, часть избирателей в итоге отсеется, добавляет господин Введенский. «ДЭГ привлекательно для всех уверенных компьютерных пользователей. К сожалению, в России это часто только молодежь»,— отмечает он.

Что касается партийных предпочтений москвичей, то 50,3% тех, кто пойдет на выборы, проголосовали бы за кандидата от «Единой России» (+6,1 п. п. за две недели), на втором месте КПРФ (11,6%), третье место у ЛДПР (7,7%). «Новые люди» с 4,5% поддержки немного обходят «Яблоко», которое может рассчитывать на голоса 3,1% избирателей.

Анастасия Корня