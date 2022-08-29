Европа обретает свою миссию

В Прагу съезжаются высокопоставленные представители стран—членов ЕС. Министры обороны в понедельник за ужином приступили к обсуждению вопроса создания тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных. К вечеру вторника министры должны выработать согласованное решение. А в тот же день главы МИДов стран ЕС начнут двухдневные дискуссии по вопросу о введении визовых ограничений для россиян. Судя по заявлениям и информации в СМИ, полный запрет на въезд в ЕС гражданам РФ не грозит, но об ужесточении процедуры оформления шенгенских виз для россиян страны почти наверняка договорятся. Кроме того, запланированы совместные с представителями ООН и НАТО дискуссии по поводу ситуации в Мали — и снова речь пойдет в том числе и о России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель против запрета на выдачу виз всем россиянам. По его мнению, подобный шаг войдет в противоречие с нормами ЕС и отрежет путь к отступлению для российских диссидентов

Фото: Virginia Mayo, AP Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель против запрета на выдачу виз всем россиянам. По его мнению, подобный шаг войдет в противоречие с нормами ЕС и отрежет путь к отступлению для российских диссидентов

Фото: Virginia Mayo, AP

После ввода российских войск на Украину 24 февраля некоторые страны ЕС по своей инициативе уже организовали тренировочные лагеря для украинских военных, где их в основном учат пользоваться современным западным вооружением. Однако сейчас в Брюсселе, видимо, решили перейти к централизованной военной помощи Киеву, и обсуждаемая миссия должна стать ее важным элементом.

Где именно будет базироваться тренировочная миссия ЕС и какой у нее будет мандат, пока неизвестно, сообщил Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также не стал вдаваться в подробности, лишь заверив, что расположена она будет не на территории Украины, а в соседних с ней странах.

Как сообщил Bloomberg, Евросоюз может предложить Киеву помощь в подготовке снайперов, саперов, а также среднего командного состава. Кроме того, от Украины был запрос на помощь в отработке навыков оказания первой медицинской помощи на поле боя.

На совместном совещании с представителями ООН и НАТО министры обороны 30 августа обсудят также будущее приостановленной тренировочной миссии ЕС в Мали и возникшие проблемы у миротворческой операции MINUSMA. Этот блок повестки пражских встреч снова не обойдется без обсуждения и осуждения России, усиление присутствия и влияния которой в Мали в последнее время беспокоит Запад.

Между тем министры иностранных дел стран ЕС приступят к работе в Праге на день позже — 30 августа. На неформальной встрече европейские дипломаты попытаются поставить точку или как минимум подвести промежуточную черту под спорами о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Весь август с подачи президента Украины Владимира Зеленского не утихают дискуссии — надо или не надо лишить граждан России поездок в Европу.

Часть стран, как председательствующая сейчас в Евросоюзе Чехия, выступают за тотальный запрет оформления въездных документов для россиян. Другие, как Германия, считают, что возможность попасть в ЕС всегда должна оставаться как минимум для отдельных категорий граждан. Есть и те, кто, например, подобно Португалии, Кипру и Греции, в целом выступают против таких запретов.

Как сообщила The Financial Times со ссылкой на источники, компромиссом может стать отмена Евросоюзом упрощенного визового режима с Россией, который действует с 2007 года и регулируется соглашением от 2006 года. Если решение будет принято, то, во-первых, россияне, скорее всего, потеряют возможность оформления многократных мультивиз, а, во-вторых, стоимость документа поднимется с €35 до €80. Кроме того, могут быть увеличены сроки рассмотрения заявок и количество предоставляемых документов.

Устроит ли такой шаг сторонников введения жесткой коллективной санкции — Чехию, страны Прибалтики и Польшу,— вопрос открытый.

Как заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, если добиться введения полного запрета на уровне всего ЕС не удастся, то Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия — непосредственные сухопутные соседи РФ — могут самостоятельно закрыть границы для россиян.

Из этой пятерки стран опцию получить туристический Шенген оставила лишь Финляндия, хотя и резко сократившая выдачу виз для обычных путешественников и отдавшая приоритет рабочим, учебным и гуманитарным документам. С 1 сентября подать на туристическую финскую визу можно будет только в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске и лишь по понедельникам. Так или иначе, на полный запрет в Хельсинки не пошли.

Чего нельзя сказать про Эстонию, не только прекратившую выдачу въездных документов, но и запретившую с 18 августа пересечение своей границы россиянам с Шенгеном, ею же и выданным.

Несмотря на мощную медийную активность представителей государств Прибалтики и их восточноевропейских союзников, инициатива полностью отвадить граждан РФ от Европы консенсуса не встретила. Так, с критикой введения коллективной санкции последовательно выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, ответственность за конфликт на территории Украины несет руководство России, а не ее население.

Схожей позиции придерживается и Жозеп Боррель. Он напомнил, что подобный шаг войдет в противоречие с нормами ЕС и отрежет пути к отступлению для российских диссидентов, сообщает Reuters. «Я не думаю, что прекращение связей с гражданским населением России поможет… И я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие»,— цитирует Reuters слова господина Борреля австрийскому телеканалу ORF в преддверии встречи министров. «Мы должны пересмотреть способы получения виз некоторыми россиянами, точно не должны (получать.— “Ъ”) олигархи. Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам»,— заявил глава европейской дипломатии.

Между тем Олаф Шольц 29 августа произнес в Карловом университете в чешской столице знаковую речь. Он, в частности, выразил уверенность в необходимости дальнейшего расширения Евросоюза за счет прежде всего стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. Однако увеличение числа стран-членов неизбежно приведет к еще большему расхождению мнений внутри ЕС, поэтому объединению, по мнению германского канцлера, требуется реформа процесса принятия решений.

Господин Шольц предложил обсудить возможность отказа от права вето для участников Евросоюза в вопросах общих внешнеполитических решений и, например, налоговой политики.

«Там, где сегодня требуется единодушие, риск, что какая-нибудь отдельная страна воспользуется правом вето и помешает остальным продвинуться вперед, возрастает с принятием каждого нового члена»,— пояснил глава немецкого правительства.

Последний раз идея реформирования процедуры голосования в ЕС возникала в информационном поле в конце весны — начале лета, когда страны из-за позиции прежде всего Венгрии не могли согласовать нефтяное эмбарго против России. Когда компромисс между участниками объединения был найден, эти идеи были отодвинуты на задний план. Однако проблемы с поиском консенсуса в Евросоюзе возникают с завидной регулярностью. И, вполне возможно, слова, прозвучавшие из уст такого тяжеловеса, как Олаф Шольц, выйдут за пределы стен Карлового университета и станут предметом долгой дискуссии.

Алексей Забродин