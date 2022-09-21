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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 76 лет президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку

Михаил Ковальчук

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов:

— Уважаемый Михаил Валентинович! Поздравляю Вас, выдающегося ученого и популяризатора научных достижений, с днем рождения! В каждом направлении Вашей работы Вы открываете новые области для перспективных исследований и для практического использования научных достижений в экономике, промышленности и в жизни граждан нашей огромной страны: прорывы в рентгеновской физике, кристаллографии и нанотехнологиях сочетаются с внедрением достижений высокотехнологичной медицины, биологии и информационных технологий. Вы успешно переносите в сегодняшний день «Истории из будущего» и всесторонне поднимаете важные общественные проблемы в «Картинах мира». Хочу подчеркнуть, что «Роскосмос» рад нашему многолетнему сотрудничеству по многим из проектов и готов способствовать их осуществлению не только на нашей планете и на безграничных просторах космоса! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах и свершениях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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