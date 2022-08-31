91,6 тысячи новых ипотечных кредитов выдано банками гражданам в июле 2022 года, сообщил Банк России. Это число на 39,5% ниже прошлогодних значений, но в 2,5 раза выше минимума мая 2022 года. На этом фоне процентная ставка по таким кредитам увеличилась до 6,67% с 6,36% в июне и 6,17% в мае. «Это говорит о том, что растет доля рыночной ипотеки»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI. Увеличившийся срок кредитования и размер кредита могут свидетельствовать об ухудшении качества новых заемщиков (чтобы аннуитетный платеж удовлетворял требованиям по доходу, кредит приходится удлинять), считают они. Пока же просроченная задолженность по ипотеке находится на низком уровне — в 0,5% портфеля.