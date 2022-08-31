Дискредитация дискредитаторов

Во вторник ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила региональным общественным палатам доклад о «вбросах, фейках и манипуляциях информационной повесткой», которые эксперты ожидают во время голосования на региональных и муниципальных выборах 9–11 сентября. Составители доклада отмечают, что «информационные атаки» уже начались. У общества к ним «нет интереса», но регионам, тем не менее, следует отслеживать и пресекать «распространение фейков».

Председатель НОМ и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, презентуя доклад, сообщил слушателям, что ассоциация «традиционно занимается темой политических, идеологических и информационных угроз», и это не первое подобное исследование. Он напомнил, что нынешние выборы проходят «в условиях беспрецедентной конфронтации между Россией и Западом», и оппоненты предпринимают «активные попытки дискредитировать политический процесс, избирательную систему и итоги единого дня голосования», чтобы «подорвать доверие граждан к политическим институтам». Занимаются этим, пояснил господин Брод, «различные политические силы, пропагандисты, зарубежные СМИ и оппозиция», находящаяся и в России, и за ее пределами. «Технологии манипуляции общественным сознанием» остаются в основном прежними, отметил он: это «фейковые сообщения в соцсетях и ангажированных СМИ, информационные вбросы, провокации на избирательных участках с последующим раздуванием скандалов». Среди новшеств «манипулятивного воздействия» господин Брод назвал «создание якобы экспертных сообществ на английском языке, имеющих единые точки управления и администрирования». Он также назвал «комплекс мишеней, на который воздействуют манипуляторы»: новшества избирательного законодательства, дистанционное электронное голосование (ДЭГ), регистрация кандидатов, а также тематика спецоперации на Украине, «включая ожидаемые референдумы». В перспективе же «ключевыми мишенями информационных атак станут ход голосования и итоги выборов». Атаки на них будут сопровождаться «фейками о недопуске оппозиционных кандидатов и независимых наблюдателей и о принуждении к голосованию».

Во время презентации доклада господин Брод неоднократно подчеркивал, что у общества «явно отсутствует интерес» и даже развилась «аллергия» к «манипулятивному контенту». Кроме того, он уверил собравшихся, что «устойчивость российской избирательной системы, конструктивный характер деятельности партий и кандидатов, а также сильный институт общественного наблюдения» эффективно противодействуют «информационным атакам». Впрочем, атаки «будут усиливаться с приближением дня выборов», и, несмотря на все ранее сказанное, «противостоять мутной информационной тине» общественникам все же придется.

В качестве примера «информационного манипулирования избирателями» лаборант-исследователь Владимир Лукушин привел выпущенный в августе текст «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) о якобы вброшенных «17 млн голосов на выборах в Госдуму»: «Мы видим в этой истории все признаки обмана: показная эксклюзивность, опора на обрывистые лженаучные данные, создание сомнительных экспертных оценок». В создании фейков о выборах господин Лукушин также обвинил проекты «Голос» (внесен в реестр иноагентов) и «Сетевые свободы». «Голос», в частности, уличал Центризбирком «в слежке за посетителями сайта комиссии», а «Сетевые свободы» составили список «47 независимых кандидатов, нейтрализованных судом».

По мнению сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, подобного рода доклады делаются не столько с целью дискредитации информации о возможных нарушениях, сколько для оправдания своего существования: «Мол, боремся не покладая рук с врагами и агентами. Очень опасно, когда система вместо решения проблем встает на путь очковтирательства и гонения на ведьм, теряет связь с реальностью».

Политолог Алексей Макаркин находит в сложившейся ситуации сходство с советскими временами, отмечая, что граждане, заинтересованные в критическом освещении выборов, остаются в меньшинстве: «Площадки, с которых раньше оппозиция доносила свое мнение до граждан, сейчас либо ликвидированы, либо заблокированы. Похожим образом складывалась ситуация, когда диссиденты слушали западные "голоса", и их, как и сейчас, глушили». При этом и у советских официальных, и у западных источников информации была своя аудитория, которая не принимала сторону оппонента: «Конечно, не вся страна слушала "голоса", они были рассчитаны на меньшинство, на городскую интеллигенцию — как нынешние оппозиционные СМИ на средний класс. И тогда, и сейчас меньшинство и большинство не очень "перетекали" друг в друга».

Кира Хейфец, Елена Рожкова