Биржа повернулась к юрлицам

Московская биржа старается расширить круг корпоративных клиентов за счет снижения порога для их входа на рынок депозитов, изменения условий и внедрения новых сервисов. Эксперты считают, что это активизирует конкуренцию подобного способа размещения средств со стандартными банковскими депозитами. Банкиры признают, что на бирже их клиенты могут получить более привлекательные ставки, но отмечают и целый ряд недостатков такой схемы размещения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Московская биржа активизировала привлечение юридических лиц на денежный рынок, где им предлагается услуга по размещению краткосрочных депозитов. Для этого были снижены требования к собственному капиталу компаний с 1 млрд руб. до 500 млн руб. На данный момент услугой пользуются 170 компаний, в дальнейшем биржа планирует привлекать по 30–40 клиентов в год. По оценке биржи, под новые требования подходят несколько тысяч игроков. Согласно данным площадки, ежедневно заключается две сотни сделок на сумму 70–130 млрд руб.

Директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов связывает с появлением новых клиентов повышение ликвидности рынка. Кроме того, биржа работает над внедрением сервиса досрочного снятия части депозита с сохранением рыночных ставок, что «повысит гибкость рынка депозитов, увеличит сроки размещений и позволит корпоративным клиентам повысить эффективность управления собственными средствами», отмечает топ-менеджер.

Для Московской биржи привлечение новых клиентов через снижение порога входа — это комиссионные доходы, возможность продажи других услуг и добавление ликвидности в инструмент, отмечает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. При этом, по его словам, чем меньше компания, тем ниже для нее ставка по депозитам в банке. На бирже при размещении небольших сумм игроку будет предложен другой тарифный план, но ставка будет такая же, как и для крупного депозита, поясняет господин Козинец. Согласно данным биржи, в августе средний размер депозита держится в районе 500–600 млн руб. Ставка достигает около 8% годовых, то есть на уровне ключевой.

Опрошенные “Ъ” эксперты отметили, что активизация такого серьезного игрока, как биржа, положительно повлияет на финансовый рынок в целом. До того как торговая площадка предоставила корпоративным клиентам возможность совершать операции на денежном рынке, ставки у крупных банков были ниже, чем на межбанке, указывает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. Снижение требований к капиталу юрлиц приведет к тому, что банки будут предлагать широкому кругу клиентов более выгодные ставки, считает он.

Внутри клиентов корпоративного сегмента, как правило, есть внутреннее деление в зависимости от размера денежных потоков и потребности в казначейских операциях, заметила главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. «Биржевые сделки нередко включены в расширенные пакеты РКО и предприятий малой формы собственности, есть мотив оперирования с биржей напрямую — экономия комиссионных расходов»,— добавила она.

Снижение порога для размещения депозитов на бирже увеличит объем активов компаний, которым будет доступна эта услуга, не менее чем в четыре раза, считает источник “Ъ” в крупном банке. Однако, по его мнению, объем депозитов на бирже это всерьез не увеличит. «Ведь компании надо отправить деньги из банка на биржу, потом вернуть их обратно, на этом можно потерять и время, и деньги, тогда как с банком это происходит почти мгновенно»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. По словам Евгения Надоршина, в пользу банков играет «некая персонализация при работе с юрлицом», в то время как на бирже компании получают обезличенное предложение.

Но если у компании стабильные остатки, ей может быть выгодно отправить их на депозит на бирже, поскольку там ставки выше, чем у банков, признает он. К тому же, уточняет источник “Ъ”, если банку не нужна ликвидность, то «он и не даст высокие ставки, особенно если компания не слишком крупная». По мнению Анны Авакимян, понижение порога входа для новых клиентов имеет смысл пилотировать в рамках отдельных сегментов, «однако не факт, что это даст значительный материальный результат».

Ксения Куликова, Максим Буйлов