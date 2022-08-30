Салымская нефть задержалась с оплатой

«Газпром нефть» считает, что Shell не в срок и не в полном объеме оплатила поставки нефти от их совместного предприятия Salym Petroleum, следует из текста решения суда о переводе СП в российскую юрисдикцию. Речь идет о контракте на поставку нефти в мае объемом 8 млрд руб., который Shell оплатила с задержкой более чем на месяц. Это обстоятельство, по мнению «Газпром нефти», несло угрозу прекращения деятельности СП. Суд 22 августа уже постановил перерегистрировать СП в России и ограничить корпоративные права Shell в нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области опубликовал 29 августа текст решения по иску «ГПН-Салымские проекты», которая требовала перевести ее совместное предприятие с Shell — Petroleum Development (SPD) — в российскую юрисдикцию и ограничить корпоративные права британской компании. 22 августа требования структуры «Газпром нефти» были удовлетворены. Основанием для решения стали выход представителей Shell из набсовета SPD, а также отказ дочерней структуры Shell Trading от закупок нефти у SPD из-за санкций ЕС против «Газпром нефти», которые вступили в силу с 15 мая. Сами члены набсовета высказывались против продажи нефти в адрес российской компании. По мнению российской нефтекомпании, такие шаги могут привести к остановке деятельности SPD. Ссылаясь на 320-ФЗ, суд решил, что зарегистрированная в Нидерландах SPD является иностранным юридическим лицом, связанным с недружественным иностранным государством, и может быть преобразована в российское юрлицо — ООО СПД. В «Газпром нефти» и Shell не ответили на вопросы “Ъ”.

По данным «Газпром нефти», Shell Trading с опозданием оплатила поставку нефти от SPD в мае. Так, по утверждению российской компании, SPD поставила в этом месяце 240 тыс. тонн в адрес своего иностранного партнера на 8,3 млрд руб., которые по условиям договора должны были быть оплачены не позднее 19 июня. Shell полностью оплатила поставку только 27 июля. SPD 1 августа направила Shell претензии с просьбой уплатить проценты за просрочку платежа, но британская компания на тот момент уже отстранилась от управления СП. Суд счел, что Shell допустила ненадлежащее исполнение корпоративных обязательств.

«Иностранный акционер совершил действия, которые неизбежно влекут нарушение бесперебойного функционирования создаваемого общества, поскольку со ссылкой на принятые в ЕС санкционные ограничения принимает меры по недопущению реализации добываемой в России нефти как в пользу российских и иностранных юрлиц на территории России, так и для экспорта»,— говорится в решении суда.

Shell объявила о выходе из российских нефтегазовых проектов в феврале, осудив боевые действия РФ на Украине. Помимо доли в 50% в SPD, у британской компании пока остается и 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», который также проходит процедуру перевода в российскую юрисдикцию. До 4 сентября Shell должна дать согласие на сохранение своей доли в российском ООО, иначе может ее лишиться. Shell искала продавца на свою долю в SPD, даже устраивала тендер, однако о сделке так и не было объявлено. 5 августа указ президента РФ еще больше осложнил ей задачу, так как иностранные акционеры из недружественных стран теперь должны получать специальное разрешение на продажу своих долей в активах в сфере ТЭКа.

Как отмечает руководитель санкционной практики адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева, новый устав (определен судом) ООО СПД запрещает выход иностранного участника из компании, но тот вправе продать или реализовать долю иным образом с согласия другого участника. Принудительный выкуп не предусмотрен, продолжает юрист, «но не стоит забывать, что закон об ООО содержит норму об исключении участника из общества по решению суда в случаях, когда такой участник действием или бездействием мешает работе компании».

Дмитрий Козлов