Сахалинскому газу подбирают покупателей

Новый российский оператор проекта «Сахалин-2», предложивший иностранным клиентам перезаключить контракты на прежних условиях, начал прекращать поставки тем, кто этого не сделал. По данным “Ъ”, в результате своих объемов с Сахалина может лишиться Shell, у которой есть долгосрочный контракт на 1 млн тонн в год. Но британская компания, видимо, не будет заново подписывать соглашение с российским оператором, так как уже объявила о выходе из проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Оператор СПГ-проекта «Сахалин-2», которым 19 августа стало российская «Сахалинская энергия», скорее всего, лишится Shell в качестве долгосрочного покупателя газа. По данным “Ъ”, британская компания вряд ли будет подписывать новый контракт с российским оператором. По данным Bloomberg, «Сахалинская энергия» уже отменила поставку газа как минимум одному клиенту из Северной Азии из-за задержки с подписанием контрактов, которые должны быть подтверждены после смены юрисдикции оператора «Сахалина-2». В «Сахалинской энергии» и «Газпроме» ситуацию не комментируют.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью около 10 млн тонн в год. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор Sakhalin Energy, зарегистрированный в Нидерландах, должен быть заменен российским юрлицом «Сахалинская энергия». Акционерам проекта — «Газпрому» (50% плюс одна акция), британской Shell (27,5%), японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) — дана возможность до 4 сентября получить в российской компании ту же долю, что и в Sakhalin Energy. Если иностранный акционер не проявит такого желания, его доля будет продана на аукционе.

Также «Сахалинская энергия» предложила иностранным покупателям перезаключить все долгосрочные контракты на прежних условиях. По данным Bloomberg, теперь есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, Газпромбанк.

Правительство Японии уже рекомендовало Mitsui и Mitsubishi согласиться. Однако Shell еще в феврале заявила о намерении выйти из проекта, по итогам первого квартала списав балансовую стоимость своей доли в размере $1,6 млрд. Shell получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году. По данным “Ъ”, Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем, уверяют собеседники “Ъ”, Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке. В Shell на запрос “Ъ” не ответили.

У «Сахалина-2» есть еще 12 долгосрочных контрактов. Один из них — на 1 млн тонн с бывшей структурой «Газпрома» Gazprom Global LNG, которую монополия после введения западных санкций уже не контролирует. Власти РФ еще в мае внесли Gazprom Global LNG в черный список, и с того момента поставки по контракту прекратились.

Японские JERA, Tokyo Gas, Kyushu Electric, Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas и Saibu Gas вместе имеют контракты на 5 млн тонн СПГ в год. JERA и Tokyo Gas, у которых по 2 млн и 1,1 млн тонн в год соответственно, уже подписали контракты с «Сахалинской энергией». Ожидается, что остальные японские компании поступят так же. Другими крупными покупателями являются южнокорейская Kogas (1,5 млн тонн в год) и тайваньская CPC (0,75 млн тонн). Собеседники “Ъ” полагают, что эти компании также согласится подписать договоры с новым оператором, чтобы сохранить низкую цену СПГ благодаря нефтяной привязке в формуле долгосрочного контракта.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков называет позицию Shell по контракту логичной с учетом того, что компания еще в феврале заявила о выходе из России и испытывает давление со стороны западных правительств. В то же время японские участники «Сахалина-2», напротив, заручились поддержкой своих властей. Такая национальная позиция объясняется прежде всего выгодностью контракта на поставки с «Сахалина-2», говорит эксперт. Он напоминает, что японские компании входили на самом раннем этапе создания проекта, так что получают СПГ по очень низкой цене. К тому же Японии будет проблематично сейчас найти замену сахалинским объемам.

Ольга Мордюшенко