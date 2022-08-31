Граждане не удержали долги

Просрочка в сегменте потребительского кредитования в РФ продолжает расти. Исключение составляют лишь сегменты POS- и автокредитования, неспособные переломить общий тренд на рынке. Сейчас одобрение получает лишь каждая третья заявка на рынке потребкредитования, банки сохраняют жесткую скоринг-политику. Однако уровень просрочки по итогам года может вырасти на 16–18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, входит в топ-3), по итогам июля просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла. Исключение составили лишь сегменты POS- и автокредитования, где наметилась незначительная положительная динамика. Так, объем просроченной задолженности сроком 30–90 дней в сегменте POS-кредитования составил 2 млрд руб., автокредитования — 10 млрд руб. Месяцем ранее уровень просрочки в этих сегментах составлял 2,3 млрд и 10,5 млрд руб. соответственно. В сегменте кредитов наличными и кредитных карт уровень просрочки составил по итогам июля 102,5 млрд и 40,7 млрд руб. против, 101,2 млрд и 39,7 млрд руб. в июне.

«Просрочка по автокредитам менее вероятна, чем по потребительским (кредит наличными или банковской картой), так как они обеспечены автомобилями,— поясняет тренд старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев.— Более того, так как автокредит обеспечен, то и размер процента по нему ниже, чем по потребительскому». Следовательно, снижение доходов населения существеннее сказывается на необходимости выплаты процентов по большей ставке, поясняет он.

Портфель кредитов физлицам продолжает расти. В июле банки выдали почти 2,8 млн кредитов на 856,8 млрд руб., по данным Frank RG. В денежном выражении выдачи на 26% превысили показатель июня, хотя все еще ниже показателя годовой давности (почти на 27%). Наибольшими темпами восстанавливался рынок ипотеки. Объемы выдачи выросли на 35% по сравнению с прошлым месяцем и достигли 347 млрд руб. При этом наибольший объем выдачи в июле пришелся на кредиты наличными — 427,4 млрд руб. По сравнению с показателями прошлого года все еще есть отставание в размере 17–38%.

Опрошенные “Ъ” банки на вопросы о динамике просроченной задолженности не ответили, как и ЦБ. Лишь директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский подчеркнул, что в банке показатели просроченной задолженности снижаются и до конца года роста просрочки в банке не ждут. Впрочем, банк неоднократно подчеркивал свой консервативный подход к клиентской базе.

«Банки сейчас ведут сдержанную политику кредитования, несмотря на высокий спрос в заемных средствах со стороны физических лиц, чтобы не допустить ухудшения качества портфелей и массовых дефолтов»,— подтверждает гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов. В потребительском кредитовании лишь каждая третья заявка имеет положительный ответ, приводит данные он.

По итогам года эксперты ждут роста уровня просроченной задолженности, хотя и не такого масштабного, как в разгар пандемии. Так, по оценкам НАПКА, по итогам года объем просроченной задолженности физлиц перед банками может показать прирост 16–18%. Для сравнения: годом ранее прирост был на уровне 6%.

За второй квартал 2022 года просроченные долги на срок от 30 до 90 дней возросли на 30–50% в зависимости от сегмента розницы, но указанный прирост произошел с очень низкой базы (1–2% портфеля), напоминает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Но дальнейшая динамика кредитования и доля просроченных долгов существенно зависят от адаптации российской экономики к новым реалиям,— продолжает он.— Ключевые факторы, которые могут оказать влияние,— динамика безработицы, индексы цен, спрос на российские экспортные товары, успешность структурной "подстройки" отраслей экономики к новым логистическим цепочкам»

Директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов ожидает, что по итогам года уровень просроченной задолженности может лишь немного превысить плановые значения: «экономика и работодатели адаптируются к санкциям».

Полина Трифонова