Граждане платят потом

По итогам года объемы рынка сервисов рассрочки (BNPL) могут достичь 8 млрд руб. Пока это сотые доли процента в общем объеме потребительского кредитования, однако, по оценкам экспертов, рынок будет расти быстрее других сегментов. В первую очередь это произойдет за счет увеличения числа клиентов, а не среднего чека. Также аналитики ожидают увеличения доли просроченных кредитов и, как следствие, «совершенствования» систем скоринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным сервиса по предоставлению рассрочки FlexiPay, с которыми ознакомился “Ъ”, количество пользователей BNPL-сервисов («покупай сейчас, плати потом») с начала года выросло на 25%. Количество клиентов, которые воспользовались рассрочкой BNPL с начала года, достигло около 1,5 млн человек, что больше аналогичного показателя прошлого года на 29%. По итогам года число клиентов BNPL-сервисов достигнет 2,9 млн человек, уверен исполнительный директор FlexiPay Алексей Трифонов.

Так как рынок только формируется, долгосрочной статистики по его объемам в денежном выражении нет, в общем объеме рынка потребительского кредитования на BNPL приходятся сотые доли процента. По оценкам FlexiPay, с начала года объем рынка BNPL достиг 3 млрд руб., а по итогам года может составить 8 млрд руб. Для сравнения: объем сегмента POS-кредитования только за июль текущего года достигает 24,8 млрд руб. (данные Frank RG).

Но если сравнить развитие BNPL-сегмента в России с его развитием, например, в Казахстане, где на BNPL приходится 20% потребкредитования, становится очевидно, что потенциал роста рынка в России огромный, полагает старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке «ТеДо» (ранее PwC) Руслан Мухомеджанов.

Сейчас в России BNPL-сервис предлагают, например, «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep), маркетплейс Ozon, Сбербанк («Плати частями»). Работают в сегменте и микрофинансовые организации — в начале года проект «Дели на части» запустила МКК «Арифметика».

В «Яндексе» подтвердили тенденцию быстрого роста BNPL. В среднем валовый объем торговых операций на пользователя, попробовавшего «Сплит» в первый раз, увеличивается примерно на треть в течение следующих нескольких месяцев, рассказали в компании.

По оценкам главы группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, рынок BNPL будет развиваться с небольшим опережением традиционного потребительского кредитования (которое, впрочем, в этом году пока стагнирует — по данным ЦБ, опубликованным 18 августа, в январе-июле сегмент показал снижение на 0,7%). Рост будет происходить преимущественно за счет увеличения числа клиентов, полагает эксперт.

В дальнейшем, по мере формирования рынка BNPL и усиления регулирования на нем, темпы роста могут замедлиться. Так, на рынке достаточно распространена практика оформления продукта без согласия клиента, например, по факту просмотра им рекламного предложения. «Это могло оказать значимое влияние на динамику числа клиентов,— отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.— Оценивать перспективы дальнейшего развития рынка с учетом подобной практики достаточно сложно».

Однако с учетом того, что стандарты выдач в сегменте BNPL мягче, чем при обычном кредитовании, просрочка также может показывать более высокие значения. На текущий момент около 10% клиентов BNPL имеют проблемы с обслуживанием ранее полученных займов, уточняет господин Трифонов.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев полагает, что на данный момент ситуация с просрочкой в сегменте выглядит достаточно стабильной — «это определяется коротким сроком кредитования, за который в обычное время финансовое положение заемщика кардинально не меняется». Господин Мухомеджанов полагает, что системы скоринга в BNPL будут совершенствоваться (с использованием искусственного интеллекта, на более широком срезе данных и пр.), чтобы сделать предложения дифференцированными для разных категорий клиентов и не допустить существенного роста просрочки.

Полина Трифонова