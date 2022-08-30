Вадим Немков повторит финал на миллион

В ноябре Вадима Немкова, одну из главных отечественных звезд в смешанных единоборствах (MMA), ждет очень важный бой. Он будет защищать титул чемпиона промоушена Bellator, второго по статусу в MMA после UFC, в полутяжелом весе (до 93 кг) в матче против известного американца Кори Андерсона. Событие является финалом серии Grand Prix, и на кону для победителя в поединке стоит $1 млн. Немков и Андерсон уже встречались в апреле, и их первый бой был признан несостоявшимся из-за травмы, полученной россиянином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном получился очень напряженным и не принес никакого результата из-за травмы российского спортсмена

Фото: Jeff Chiu / AP Первый бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном получился очень напряженным и не принес никакого результата из-за травмы российского спортсмена

Фото: Jeff Chiu / AP

О том, что бой между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном станет центральным в программе турнира Bellator, который пройдет в Чикаго 18 ноября, сообщили ESPN и еще ряд медиаресурсов. Речь идет об очень заметном и важном для 30-летнего Немкова событии.

Бывший самбист Вадим Немков уже в течение довольно долгого периода времени является одной из наиболее ярких отечественных звезд в смешанных единоборствах.

Последние его осечки в MMA датируются серединой прошлого десятилетия, а два года назад уверенно побеждавший соперников разного уровня Немков совершил карьерный прорыв. Досрочная, во втором раунде, победа над чрезвычайно известным американцем Райаном Бейдером принесла ему титул лучшего полутяжеловеса Bellator. Это второй по статусу промоушен в смешанных единоборствах после UFC, но разница в уровне между двумя организациями не так уж велика. Это касается и подбора бойцов, и финансовой составляющей. Скажем, Bellator регулярно устраивает в различных категориях так называемые Grand Prix — турниры по системе play-off с участием лидеров. Их победитель получает особенный денежный бонус — $1 млн, это огромные по меркам MMA призовые.

Grand Prix в полутяжелом весе стартовал как раз после того, как чемпионский титул достался Вадиму Немкову. И Немков добрался до его финала с миллионным гонораром на кону, одолев американца Фила Дэвиса и литовца Юлиуса Англицкаса. А в решающем поединке ему выпало драться против Кори Андерсона, которого считали опаснейшим соперником для россиянина.

Андерсон, безусловно, элитный боец. Когда-то он выступал в UFC — не слишком ровно, терпя время от времени болезненные неудачи, но при этом часто справляясь со знаменитостями вроде Яна Блаховича, Фабио Мальдонадо, Гловера Тейшейры.

До чемпионского титула американец, несмотря на репутацию сильного и зрелищного спортсмена, так и не добрался, и в 2020 году перешел добывать его в Bellator, быстро показав, что по-прежнему находится в отличной форме. В полуфинале Grand Prix Андерсон разобрался с Бейдером, выглядевшим неприятным оппонентом, менее чем за минуту, обрушив на соотечественника град мощных ударов. Они являются фирменным оружием Кори Андерсона, хотя и борцовские навыки у него достаточно развиты.

Первый матч между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном состоялся в апреле в Сан-Хосе и завершился в концовке третьего из пяти предусмотренных регламентом раунда — после случайного столкновения противников головами. У Немкова из-за него открылось кровотечение, и бой пришлось останавливать, объявляя несостоявшимся и назначая повторный. При этом те, кто симпатизировал американцу, конечно, обратили внимание на то, что на момент остановки поединка Андерсон, пусть с небольшим преимуществом, вел на судейских картах. И это обстоятельство придает второму его бою с Немковым дополнительную, что ли, принципиальность.

«Российская составляющая» турнира в Чикаго матчем популярных полутяжей не ограничивается. В другом центральном поединке вечера также выступит отечественный спортсмен. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего короля MMA Хабиба Нурмагомедова, будет биться за чемпионский пояс в легком весе (до 70 кг) с опытным бразильцем Патрики Фрейре.

Алексей Доспехов