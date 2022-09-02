Принуждение к наследству

К юристам центра «Соучастие в судьбе» часто поступают вопросы от опекунов и попечителей: обязаны ли сироты принимать в наследство аварийное жилое помещение — дом, квартиру? Органы опеки буквально принуждают сирот вступать в наследство, а опекунам грозят наказанием за отказ. Однако принятие наследства — это право, а не обязанность наследника. 16-летняя Кристина Д. и ее опекун уже полгода судятся с чиновниками, пытаясь отказаться от доли в саманной хибарке, построенной еще до революции 1917 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Принято считать, что наследство — это хорошо, а какое-никакое имущество — лучше, чем совсем ничего. Так думала и бабушка Кристины Д., когда отписала девочке и ее брату единственное, что у нее было: саманный домик, построенный в 1916 году. Саманный — это значит из глины, соломы и навоза. Именно так часто лепили хаты на юге России в начале прошлого века.

В детском доме, где воспитывалась Кристина, справедливо рассудили, что древняя развалюха вряд ли может служить жильем, и даже не стали открывать наследственное дело. А вот московские чиновники решили иначе и настойчиво пытаются отправить 16-летнюю сироту в полуразрушенный домишко.

Кристина родилась в 2005 году в городе Азове Ростовской области. Когда ей было три года, мать и отца лишили родительских прав. Девочку и ее старшего брата взяла на воспитание бабушка. Но в силу возраста справляться с маленькими детьми ей было трудно. Когда Кристине исполнилось шесть, ее устроили в детский дом в Ростове-на-Дону, а спустя три года бабушка умерла. В 2015 году девочку взяла под опеку москвичка Ольга Пшеницына. Кристина жила в Москве, училась в школе — все было хорошо, вот только жилищный вопрос никак не решался. По закону сироту должны были поставить в очередь на получение квартиры из специализированного жилищного фонда. Но столичный Департамент труда и социальной защиты населения заявил, что ничего такого Кристине не положено, так как она была зарегистрирована в бабушкином доме, а после ее смерти унаследовала целую половину полуразрушенной саманной хаты.

Когда девочке исполнилось 14 лет — это возраст, когда подростки уже имеют право принимать самостоятельное решение,— она категорически отказалась от дома в Азове.

— Это, конечно, дом с историей,— вспоминает Кристина.— Помню, как в детстве бабушка купала меня в тазике во дворе: таскала воду из колодца и грела ее на летней печке…

Но никаких других удобств в доме отродясь не бывало. Даже как летнюю дачу использовать его затруднительно: за восемь лет, прошедших со смерти бабушки, постройка совсем развалилась.

Юристы центра «Соучастие в судьбе» подготовили иск в суд с просьбой признать право сироты на обеспечение социальным жильем в Москве. Они исходили из того, что раз Кристина не приняла наследство, то никакими правами на дом в Азове она не располагает и даже нет нужды доказывать, что саманная хатка дореволюционной постройки и без элементарных удобств не является мерой реализации жилищных прав сироты. Но не тут-то было! Департамент труда и соцзащиты в суде твердо стоял на своем: жилье у сироты уже есть, а опекун Ольга Пшеницына грубо нарушила права подопечной — не приняла меры по вступлению Кристины в наследство. И даже грозил привлечь опекуна к ответственности за якобы ненадлежащую защиту прав сироты.

— Я был просто поражен цинизмом чиновников департамента. То, как они навязывали сироте необходимость принять в наследство дом, переживший революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, просто не поддается описанию,— рассказывает Алексей Головань, правозащитник, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Эти добрые люди убеждали Кристину, что она совершает ошибку, отказываясь от такого расчудесного наследства, что она сможет затем продать свою долю и купить другое жилье. И это люди, которые призваны защищать интересы сирот, а не обманывать их.

Басманный суд удовлетворил иск опекуна Кристины и обязал московских чиновников включить девочку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением в Москве. Но на этом история не закончилась. Столичный Департамент городского имущества подал на решение суда апелляционную жалобу.

Мы будем следить за делом Кристины.

весь сюжет

rusfond.ru/pravo/190

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда