Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Принуждение к наследству

Столичные чиновники отправляют сироту жить в дом-развалюху

К юристам центра «Соучастие в судьбе» часто поступают вопросы от опекунов и попечителей: обязаны ли сироты принимать в наследство аварийное жилое помещение — дом, квартиру? Органы опеки буквально принуждают сирот вступать в наследство, а опекунам грозят наказанием за отказ. Однако принятие наследства — это право, а не обязанность наследника. 16-летняя Кристина Д. и ее опекун уже полгода судятся с чиновниками, пытаясь отказаться от доли в саманной хибарке, построенной еще до революции 1917 года.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Принято считать, что наследство — это хорошо, а какое-никакое имущество — лучше, чем совсем ничего. Так думала и бабушка Кристины Д., когда отписала девочке и ее брату единственное, что у нее было: саманный домик, построенный в 1916 году. Саманный — это значит из глины, соломы и навоза. Именно так часто лепили хаты на юге России в начале прошлого века.

В детском доме, где воспитывалась Кристина, справедливо рассудили, что древняя развалюха вряд ли может служить жильем, и даже не стали открывать наследственное дело. А вот московские чиновники решили иначе и настойчиво пытаются отправить 16-летнюю сироту в полуразрушенный домишко.

Кристина родилась в 2005 году в городе Азове Ростовской области. Когда ей было три года, мать и отца лишили родительских прав. Девочку и ее старшего брата взяла на воспитание бабушка. Но в силу возраста справляться с маленькими детьми ей было трудно. Когда Кристине исполнилось шесть, ее устроили в детский дом в Ростове-на-Дону, а спустя три года бабушка умерла. В 2015 году девочку взяла под опеку москвичка Ольга Пшеницына. Кристина жила в Москве, училась в школе — все было хорошо, вот только жилищный вопрос никак не решался. По закону сироту должны были поставить в очередь на получение квартиры из специализированного жилищного фонда. Но столичный Департамент труда и социальной защиты населения заявил, что ничего такого Кристине не положено, так как она была зарегистрирована в бабушкином доме, а после ее смерти унаследовала целую половину полуразрушенной саманной хаты.

Когда девочке исполнилось 14 лет — это возраст, когда подростки уже имеют право принимать самостоятельное решение,— она категорически отказалась от дома в Азове.

— Это, конечно, дом с историей,— вспоминает Кристина.— Помню, как в детстве бабушка купала меня в тазике во дворе: таскала воду из колодца и грела ее на летней печке…

Но никаких других удобств в доме отродясь не бывало. Даже как летнюю дачу использовать его затруднительно: за восемь лет, прошедших со смерти бабушки, постройка совсем развалилась.

Юристы центра «Соучастие в судьбе» подготовили иск в суд с просьбой признать право сироты на обеспечение социальным жильем в Москве. Они исходили из того, что раз Кристина не приняла наследство, то никакими правами на дом в Азове она не располагает и даже нет нужды доказывать, что саманная хатка дореволюционной постройки и без элементарных удобств не является мерой реализации жилищных прав сироты. Но не тут-то было! Департамент труда и соцзащиты в суде твердо стоял на своем: жилье у сироты уже есть, а опекун Ольга Пшеницына грубо нарушила права подопечной — не приняла меры по вступлению Кристины в наследство. И даже грозил привлечь опекуна к ответственности за якобы ненадлежащую защиту прав сироты.

— Я был просто поражен цинизмом чиновников департамента. То, как они навязывали сироте необходимость принять в наследство дом, переживший революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, просто не поддается описанию,— рассказывает Алексей Головань, правозащитник, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Эти добрые люди убеждали Кристину, что она совершает ошибку, отказываясь от такого расчудесного наследства, что она сможет затем продать свою долю и купить другое жилье. И это люди, которые призваны защищать интересы сирот, а не обманывать их.

Басманный суд удовлетворил иск опекуна Кристины и обязал московских чиновников включить девочку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением в Москве. Но на этом история не закончилась. Столичный Департамент городского имущества подал на решение суда апелляционную жалобу.

Мы будем следить за делом Кристины.

весь сюжет

rusfond.ru/pravo/190

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...