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Увенечанные лаврами

Открывается Венецианский кинофестиваль

Сегодня, 31 августа, в Венеции открывается 79-й Международный кинофестиваль. Это событие, одно из трех важнейших в европейском фестивальном сезоне, комментирует Алексей Тарханов.

В «Белом шуме» Ноа Баумбака американские 1980-е призваны резонировать с нашим временем

В «Белом шуме» Ноа Баумбака американские 1980-е призваны резонировать с нашим временем

Фото: BB Film Productions

В «Белом шуме» Ноа Баумбака американские 1980-е призваны резонировать с нашим временем

Фото: BB Film Productions

Цифра 79 внушает почтение любому другому фестивалю мира, даже Каннскому. Венецианский старше их всех, и Венецию недаром называют гранд-дамой фестивального движения. Не дожидаясь 80-летнего юбилея, кураторы фестиваля во главе с Альберто Барберой собрали программу режиссерских и актерских имен экстра-класса: более яркую и впечатляющую трудно представить в ландшафте современного кино. Хотя именной список и реальный художественный уровень представленных работ далеко не всегда совпадают, так что окончательные выводы можно будет сделать только по завершении фестиваля.

В конкурсе 23 фильма — это тоже, по существу, рекордная цифра, заметно превышающая фестивальный стандарт. Откроет фестиваль снятая для Netflix Ноа Баумбаком экранизация романа Дона Делилло «Белый шум» с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях. Культовый роман передает абсурд и безумие Америки 1980-х годов, но, по словам Баумбака, корреспондируется с современной ситуацией постпандемии и гибридных войн. Другой заметный американский фильм конкурса — «Кит» Даррена Аронофски. Его герой страдает от ожирения и сложных отношений с дочерью: играют отца и дочь соответственно Брендон Фрейзер и Сэди Синк.

На повышенное внимание обречена «Блондинка» новозеландца Эндрю Доминика — вольный и скандально откровенный байопик Мэрилин Монро, основанный на романе Джойс Кэрол Оутс: богиню секса играет Ана Де Армас, а режиссер сосредоточен на исследовании индивидуальных травм и коллективного бессознательного.

Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту давно не снимал на родине, но именно там он нашел сюжет и вдохновение для комедии «Бардо, или Фальшивая хроника нескольких истин». Сам режиссер определяет ее сюжет как «хронику путешествия между реальностью и воображением, между этими двумя иллюзиями, границы которых не поддаются расшифровке». Итальянец Лука Гуаданьино снял в США фильм «Целиком и полностью»; в ролях юных героев, живущих на обочине общества,— Тейлор Расселл и Тимоти Шаламе, основные темы — любовь и каннибализм. Мартин Макдона возвращается на историческую родину, в Ирландию, где снимает абсурдистскую сатиру «Банши Инишира»: главные роли в ней исполняют Брендан Глисон и Колин Фаррелл. Флориан Зеллер следует в фарватере своего суперуспешного «Отца» с новым фильмом «Сын», вновь по собственной пьесе, вновь с Энтони Хопкинсом, а также Хью Джекманом и Лорой Дерн.

По понятным причинам особое внимание приковано к новому фильму «Без медведей» брошенного иранскими властями за решетку опального режиссера Джафара Панахи. Хотя директор фестиваля Альберто Барбера утверждает, что картину пригласили задолго до этого, так что включение ее в конкурс никак не было политическим решением.

На фоне кампании по «отмене культуры толстоевского» смелым поступком выглядит опыт 92-летнего ветерана кинодокументалистики Фредерика Уайзмана «Пара»: он основан на переписке Льва Толстого с Софьей Андреевной. Съемки происходили во Франции, в парке Ля-Булайе, а также на скалах и пляжах острова Бель-Иль. По словам режиссера, «животные, насекомые, цветы, деревья и звуки сада — персонажи фильма, который в остальном представляет собой монолог Софьи Андреевны Толстой».

Много интригующих премьерных кинособытий произойдет и за рамками главного конкурса. Хотя бы долгожданное «Королевство: Исход» Ларса фон Триера, в котором датский режиссер возвращается к персонажам своего давнего сериала о мистическом и невероятно смешном госпитале. В программе «Горизонты» представят фильм украинского режиссера Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург». Другой знак присутствия на фестивальной карте самого горячего на сегодняшний день европейского региона — «Киевский процесс» Сергея Лозницы, продолжение его же «Бабьего Яра», хроника суда над нацистскими преступниками в Киеве в январе 1946 года. Из фильмов, имеющих отношение к советскому и постсоветскому пространству, упомянем ретроспективный показ «Братана» таджика Бахтиёра Худойназарова, а также «истерн» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Голиаф».

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