Сегодня исполняется 54 года заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН Николай Кропачев:
— Уважаемый Дмитрий Николаевич, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Талантливый руководитель и организатор, Вы вносите неоценимый вклад в развитие образования, науки, инновационной деятельности в Российской Федерации. Ваши решения, направленные на изменения в IT-отрасли, инициативы в сфере спорта и туризма способствуют претворению в жизнь множества важнейших проектов. Энергия и ответственность, профессионализм и нешаблонные подходы к комплексным задачам позволяют Вам быстро достигать поставленных целей. Рад возможностям для совместной работы. Счастья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!
Сегодня исполняется 50 лет губернатору Калужской области Владиславу Шапше
Владислав Шапша
Фото: premier.gov.ru
Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:
— Уважаемый Владислав Валерьевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваша деятельность на посту губернатора Калужской области свидетельствует об особом внимании к развитию высокотехнологического потенциала региона. Для «Росатома» это родная земля, ведь именно здесь, в Обнинске — городе, где Вы родились, была запущена первая в мире АЭС и возникла отечественная атомная энергетика. Госкорпорация всецело разделяет Ваши устремления к развитию региона и высоко ценит усилия, направленные на создание ядерного кластера в области. Желаю Вам успехов, благополучия и здоровья!