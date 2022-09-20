Сегодня исполняется 54 года заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН Николай Кропачев:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Талантливый руководитель и организатор, Вы вносите неоценимый вклад в развитие образования, науки, инновационной деятельности в Российской Федерации. Ваши решения, направленные на изменения в IT-отрасли, инициативы в сфере спорта и туризма способствуют претворению в жизнь множества важнейших проектов. Энергия и ответственность, профессионализм и нешаблонные подходы к комплексным задачам позволяют Вам быстро достигать поставленных целей. Рад возможностям для совместной работы. Счастья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!

Сегодня исполняется 50 лет губернатору Калужской области Владиславу Шапше

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Фото: premier.gov.ru Владислав Шапша

Фото: premier.gov.ru

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Владислав Валерьевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваша деятельность на посту губернатора Калужской области свидетельствует об особом внимании к развитию высокотехнологического потенциала региона. Для «Росатома» это родная земля, ведь именно здесь, в Обнинске — городе, где Вы родились, была запущена первая в мире АЭС и возникла отечественная атомная энергетика. Госкорпорация всецело разделяет Ваши устремления к развитию региона и высоко ценит усилия, направленные на создание ядерного кластера в области. Желаю Вам успехов, благополучия и здоровья!

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