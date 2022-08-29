Из Национальной гвардии убирают старую

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара c должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины — самой дееспособной силовой структурой страны. Этому предшествовало секретное совещание с руководством ВСУ, разведки, главами Минобороны, МВД и СБУ, на котором обсуждались вопросы усиления контроля над силовиками со стороны президента. Известно, что генерал-лейтенант Сподар был выдвиженцем бывшего главы МВД Арсена Авакова, по своей воле покинувшего команду Владимира Зеленского, и едва ли не единственным военачальником, получившим высокий пост вскоре после победы Майдана и сохранившим его до настоящего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Сподар

Фото: Виталий Сыч / PhotoXpress Ярослав Сподар

Фото: Виталий Сыч / PhotoXpress

Расставание с одним из руководителей украинских силовых структур, проработавшим в них со времен «революции достоинства» февраля 2014 года, уместилось в одной-единственной строчке указа президента Зеленского. «Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины»,— говорится в обнародованном в воскресенье вечером указе главы государства, не разъясняющем мотивы этого решения.

Указ о снятии Ярослава Сподара появился на сайте президента Зеленского вскоре после того, как в тот же день он провел закрытое совещание с руководителями силовых структур, обсудив с ними ситуацию в зоне боевых действий, а также усиление взаимодействия и контроля со стороны главы государства. Во встрече приняли участие руководители ВСУ, разведки, главы Минобороны, МВД и СБУ, в структурах которых со второй половины лета не прекращаются чистки.

«Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте»,— говорится в кратком сообщении, размещенном на сайте офиса президента. Участники совещания также обсудили потребности вооруженных сил и координацию с партнерами Украины и рассмотрели ход исполнения приказов президента Зеленского. Однако главной новостью стало последовавшее за совещанием силовиков увольнение заместителя командующего Национальной гвардией.

Звезда Ярослава Сподара в силовых структурах Украины взошла через три месяца после свержения в феврале 2014 года президента Виктора Януковича и за день до того, как новым президентом на внеочередных выборах 25 мая 2014 года был избран Петр Порошенко.

Указ о назначении господина Сподара заместителем командующего Национальной гвардией был подписан 24 мая 2014 года исполнявшим обязанности президента Украины, тогдашним спикером Рады Александром Турчиновым.

В тот момент происходили полный демонтаж прежней конструкции украинской власти, после февраля 2014 года признанной «пророссийской», и полное переформатирование армии и полиции, перед которыми были поставлены задачи укрепления унитарного украинского государства и борьбы с «сепаратистами». Проведение объявленной Александром Турчиновым «антитеррористической операции» (АТО) потребовало прихода к руководству в силовых структурах новых людей.

Одним из них и стал уроженец Житомирской области, выпускник Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи Ярослав Сподар, начинавший военную службу еще при первом президенте Леониде Кравчуке. Назначенный на должность заместителя командующего Национальной гвардией в звании полковника, уже в марте следующего года он стал генерал-майором, в 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2017 году получил генерал-лейтенанта.

Быстрому продвижению Ярослава Сподара в званиях способствовала новая роль, которую Национальной гвардии предстояло сыграть в условиях проводившейся украинскими силовиками АТО против непризнанных республик Донбасса.

Одной из главных задач Нацгвардии — воинского формирования c правоохранительными функциями, входящего в систему МВД Украины, была провозглашена защита общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, а также пресечение террористической деятельности и деятельности незаконных вооруженных формирований.

Все это время Ярослав Сподар работал под началом главы МВД Арсена Авакова, который был назначен министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка еще в феврале 2014 года и ушел в отставку только в июле прошлого года.

Именно усилиями господина Авакова Национальная гвардия Украины с численностью личного состава около 40 тыс. человек была превращена в самую дееспособную силовую структуру страны.

«Во всей структуре вооруженных сил Украины Национальная гвардия, изначально ставшая детищем Арсена Авакова, оказалась в привилегированном положении, имея больший бюджет по сравнению с остальной частью вооруженных сил. Это позволило превратить ее подразделения в улучшенную версию ВСУ,— заявил “Ъ” экс-депутат Верховной рады Илья Кива.— В настоящий момент это не полиция, а самостоятельная полноценная армия внутри ВСУ, имеющая свою авиацию, артиллерию, танки и бронемашины, свой спецназ, что позволяет ей действовать не только внутри страны, но и по внешнему периметру, совершая атаки за пределами территории Украины. Кроме того, в Нацгвардию входит "Азов" (запрещенная в России террористическая организация.— “Ъ”)».

По мнению отставного украинского политика, сейчас живущего в России, Владимир Зеленский безуспешно пытался взять под контроль Национальную гвардию, назначив новым главой МВД после отставки Арсена Авакова «своего человека» — Дениса Монастырского. Не помогло и назначение новым главой Национальной гвардии в январе этого года Юрия Лебедя, а также ее переподчинение Министерству обороны после введения в стране военного положения. «Национальная гвардия, лишь формально не подчиняющаяся Арсену Авакову, остается структурой, где продолжают служить верные ему люди. Таким образом, отставка Ярослава Сподара — это удар по планам создания альтернативной команды управленцев,— предположил Илья Кива.— В эту группу, которая может в определенный момент выйти из тени и заявить о своих амбициях сменить команду Зеленского, также могут войти Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко и главный оппонент президента, популярный в армии главком ВСУ Валерий Залужный, убрать которого Владимир Зеленский пока не решается».

Сергей Строкань