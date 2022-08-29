Заслуженное понижение

Верховный суд (ВС) впервые согласился понизить в очереди кредиторов (субординировать) выплату долга по зарплате работнику обанкротившейся компании, до сих пор такие долги всегда были приоритетными. Речь идет о зарплатном требовании экс-главы банка «Пушкино», признанного виновным в доведении кредитной организации до банкротства. По мнению ВС, руководитель сначала должен исправить последствия своих действий, а потом рассчитывать на оплату труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

ВС вынес решение (опубликовано 27 августа) по спору о том, можно ли субординировать зарплатные требования бывшего главы должника, если его признали виновным в доведении организации до банкротства. Так, председатель правления банка «Пушкино» Кирилл Никулин ушел с должности за неделю до его признания банкротом в декабре 2013 года. В феврале 2015 года Пушкинский горсуд обязал банк выплатить экс-руководителю долги по зарплате за несколько месяцев и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Между тем в ноябре 2019 года Кирилла Никулина привлекли к субсидиарной ответственности по долгам банка «за недобросовестные действия при выполнении своих трудовых обязанностей». Суды признали, что он «скрывал реальное финансовое положение банка путем предоставления в ЦБ недостоверной отчетности» и не принимал мер по предупреждению банкротства. Однако к этому моменту сам Кирилл Никулин уже два года как находился в процедуре банкротства.

На этой почве произошел конфликт арбитражных управляющих банка «Пушкино» (Агентство по страхованию вкладов, АСВ) и Кирилла Никулина (Михаил Андреев). Они попросили суд разрешить вопрос очередности выплаты экс-руководителю 10,6 млн руб. зарплаты. АСВ хотело субординировать требование, а Михаил Андреев настаивал на приоритетном взыскании, как и для других работников банка, чтобы сумма поступила в конкурсную массу в пользу погашения личных долгов господина Никулина.

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Арбитражные суды трех инстанций обязали АСВ выплатить экс-главе банка долг по зарплате, посчитав, что «субординация неприменима к трудовым отношениям». Агентство обратилось в ВС, считая, что нужно субординировать требования недобросовестного лица. Дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала доводы АСВ.

ВС отметил, что банкротство банка произошло «в том числе по вине господина Никулина», который «создал ситуацию, при которой исполнение обязательств перед кредиторами стало невозможно». По мнению ВС, если банкротство возникло по вине кредитора, то он лишается права требовать исполнения обязательств, пока «не устранит последствия собственного поведения». Кирилл Никулин «не вправе перелагать результат своего виновного поведения на других кредиторов», а значит, и не может вернуть свой долг в той же очереди, что и они.

Что касается конституционного права на оплату труда, в данном случае ее отсутствие связано с поведением самого экс-руководителя, «что лишает его возможности недобросовестно ссылаться на приоритетность личного требования». Наличие собственных кредиторов ситуацию не меняет.

Коллегия решила, что требования экс-главы должны погашаться после других кредиторов. На практике это означает почти нулевые шансы на получение средств.

Юристы называют решение беспрецедентным. Старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко подчеркивает, что до сих пор суды давали работникам должника приоритетную защиту, тогда как ВС пришел к выводу, что любые, даже зарплатные, требования привлеченного к субсидиарной ответственности лица могут быть субординированы. «Понижение требований главы банка, получавшего почти 2 млн руб. в месяц, возможно, не вызовет упреков в несправедливости. Но, учитывая тенденции привлечения к субсидиарной ответственности всех и вся, довольно быстро могут появиться неоднозначные ситуации»,— полагает юрист. Например, уточняет он, неясно, можно ли субординировать требования о возмещении вреда жизни и здоровью.

Старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова согласна с ВС, но разделяет опасения по поводу того, что экономколлегия не сформулировала критериев относительно субординации других текущих требований, кроме зарплатных.

Партнер ProLegals Елена Кравцова указывает на еще один пробел в позиции ВС — «необходимость учета базовых потребностей физлица». Когда приставы взыскивают долг с работника, то оставляют ему «минимально необходимое количество средств на проживание», и «при субординации требований работника судом, безусловно, также должен соблюдаться подобный принцип», уверена Елена Кравцова. Но в решении ВС зарплатный долг понижен полностью.

Екатерина Волкова, Анна Занина