Китай набивают ваттом

На фоне аномальной жары и энергодефицита Китай увеличивает поставки электроэнергии из России. За январь—июль, судя по таможенной статистике КНР, они увеличились на 70% год к году, до 2,65 млрд кВт•ч стоимостью в $125 млн. Впрочем, экспорт из РФ все еще ниже предельной пропускной способности электросетей: для увеличения поставок, предупреждают аналитики, нужно строить новую генерацию на Дальнем Востоке. Россия также увеличивает экспорт в Казахстан, Грузию и Монголию, но это не помогает сохранять общий объем на уровне прошлого года из-за потери рынка ЕС.

В летние месяцы Китай продолжил наращивать покупку электроэнергии в России. В июне и июле импорт в КНР увеличился почти на 36% год к году и составил 0,87 млрд кВт•ч за $39,8 млн, по данным китайской таможенной статистики (см. график). Данных за август пока нет, но, по оценкам источников “Ъ”, объем поставки с начала месяца может превышать 0,48 млрд кВт•ч (рост на 13% год к году). Таким образом, экспорт из России за лето может достигнуть рекордных 1,35 млрд кВт•ч.

Потребление электроэнергии в Китае за январь—май выросло на 2,5% год к году. В целом за 2022 год КНР прогнозирует рост спроса на 5–6%, до 8,8 трлн кВт•ч. Для сравнения: годовое потребление в РФ составляет 1,1 трлн кВт•ч.

В целом с января по июль Россия экспортировала в Китай 2,65 млрд кВт•ч электроэнергии за $125,06 млн. В прошлом году объем поставки за этот же период времени составил 1,55 млрд кВт•ч за $73,2 млн, а за весь 2021 год — 3,8 млрд кВт•ч на $181,5 млн. В конце прошлого года «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта) сообщало, что в 2022 году может экспортировать в Китай рекордный объем электроэнергии — 4,4 млрд кВт•ч. В «Интер РАО» отказались от комментариев. Компания больше не публикует статистику экспорта. Федеральная таможенная служба России также закрыла эти данные.

Россия увеличивает экспорт и по другим направлениям, судя по ежемесячным бюллетеням «Совета рынка» (регулятор энергорынков), с которыми ознакомился “Ъ”. Например, ежемесячно с начала года существенно растет экспорт в Казахстан: в целом за полгода показатель составил 3,18 млрд кВт•ч, увеличившись на 53%. Поставки в Грузию за январь—июнь достигли примерно 1,2 млрд кВт•ч, увеличившись на 6% год к году. Причем в июне объем поставок в Грузию подскочил сразу на 162%. Экспорт в Монголию также вырос на 49% за полгода, но составил лишь 0,26 млрд кВт•ч.

«Интер РАО» в середине мая перестало экспортировать электроэнергию в европейском направлении — в Финляндию, Латвию и Литву, на которые приходилось 60% общего объема экспорта (почти 13 млрд кВт•ч в 2021 году). В январе—мае Россия серьезно увеличила поставки в Финляндию и Прибалтику и успела продать туда примерно 4–5 млрд кВт•ч, по оценкам “Ъ”. Благодаря этому объем поставок из РФ во все страны по итогам первого полугодия существенно не просел. Судя по данным бюллетеней «Совета рынка», за январь—июнь суммарный экспорт электроэнергии из РФ сократился лишь на 3%, до 11,12 млрд кВт•ч. Впрочем, отставание, вероятно, ускорится: так, в июне впервые с начала года показатель упал сразу на 40%, до 1 млрд кВт•ч. На первом месте по объему поставок в июне — Казахстан (0,53 млрд кВт•ч), на втором — Китай (0,42 млрд кВт•ч).

Причины роста поставок в Китай — дефицит электроэнергии в КНР и ускоренный рост спроса. Например, сообщалось о проблемах с энергоснабжением потребителей в юго-восточной провинции Сычуань на фоне аномальной жары: там приходилось ограничивать энергоснабжение промышленных предприятий, чтобы сохранить его для домохозяйств.

Вместе с тем растет цена энергоресурсов, а Россия может предложить более лояльные условия по поставкам электроэнергии, отмечает Регина Лянзберг из Kept. В условиях дефицита электроэнергии в Китае может быть перспективным использование полного ресурса электросвязей с РФ, но суммарно пропускная способность трансграничных электросетей составляет не более 7 млрд кВт•ч в год. Причем экспорт максимального объема энергии из РФ в Китай возможен только в среднесрочной перспективе при реализации совместных проектов по строительству новой генерации на Дальнем Востоке объемом не менее 250–400 МВт, подсчитала Регина Лянзберг. Поставки в Грузию и Казахстан, полагает она, могут также расти из-за дефицита электроэнергии, особенно в периоды экстремально высоких температур и в отопительный сезон, но в целом значительного увеличения спроса на импорт в долгосрочной перспективе ожидать не стоит.

Полина Смертина