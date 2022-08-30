Нормативы разложат по лицам

Верховный суд (ВС) РФ разберется, кто может просить о пересмотре судебного решения по новым обстоятельствам, если нормативно-правовой акт (НПА), на котором оно основано, признан недействующим. Единой практики по этому вопросу нет. Юристы высказывают противоположные мнения: одни считают, что право требовать пересмотра имеет лишь лицо, оспорившее данный акт, другие же уверены, что такое право есть у любого лица, в споре с которым отмененный акт был применен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о праве требовать пересмотра дела по новым обстоятельствам в связи с отменой НПА, положенного в основу решения. В октябре 2020 года администрация Тольятти взыскала в арбитражном суде Москвы с ООО «Зенит» 302,71 тыс. руб. неосновательного обогащения. Но в июне 2021 года компания обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение по новым обстоятельствам. Дело в том, что при расчете задолженности администрация использовала коэффициент, установленный подпунктом 7.1 положения «О порядке определения размера арендной платы за землю в городском округе Тольятти». Однако в феврале 2021 года райсуд Тольятти признал пункт недействующим.

Столичный арбитражный суд в августе 2021 года согласился с доводами «Зенита» и отменил принятое решение. Его поддержали апелляция и кассация. Администрация обжаловала это в ВС, подчеркивая, что спорный нормативный акт (его пункт) был отменен по иску другой компании — ООО «Спектр Н». Именно она «предпринимала усилия для отстаивания своей позиции, а также несла временные и финансовые издержки во всех инстанциях при рассмотрении административного искового заявления», говорится в жалобе. Поэтому только для «Спектр Н» предусмотрена «специальная возможность» пересмотреть спор с его участием по новым обстоятельствам, считают в администрации. На основании этих доводов дело передали в экономколлегию ВС. Рассмотрение назначено на 4 октября.

Единой практики по таким спорам нет, экономколлегия впервые рассмотрит вопрос, говорят юристы. Часто оспариваются акты в области регулирования госконтрактов, правил торговли, размера тарифов, отмечает партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Также нередко бизнес оспаривает правила землепользования и генпланы, которые могут содержать информацию о санитарно-защитных зонах, уточняет советник АБ «Казаков и партнеры» Евгений Ербахаев.

Юрист Savina Legal Снежана Гусева поддерживает позицию администрации: «Проигравшему лицу нельзя ссылаться на оспоренный кем-то НПА. Пересмотр по новым обстоятельствам в данном случае не представляется возможным, поскольку обратное нарушает баланс принципов правовой определенности и стабильности гражданского оборота». Заявитель должен быть активным, отстаивать свою позицию и нести затраты на рассмотрение административного иска, полагает юрист. С ней согласен Евгений Ербахаев, считая «недопустимым извлечение выгоды (преимуществ) из пассивного процессуального поведения» «Зенита».

Но есть и противоположные мнения. Партнер КА Delcredere Денис Юров считает несправедливым лишение лица, не участвовавшего в административном оспаривании акта, права пересмотра решения, в котором был применен незаконный НПА. «Участие или неучастие в административном споре не может служить барьером для пересмотра дела, иначе это радикальным образом сужает круг заявителей, а лицо, оспорившее акт, получает необъяснимое преимущество перед иными участниками оборота»,— подтверждает Алексей Станкевич.

Именно государство должно принимать на себя последствия издания незаконного акта, считает господин Станкевич, иначе это «повлечет рост злоупотреблений со стороны органов власти, а издержки при таком толковании лягут на бизнес». Например, уточняет Денис Юров, это «может потворствовать принятию органами власти незаконных актов, касающихся тарифов, в расчете на получение завышенных сумм».

Екатерина Волкова, Анна Занина