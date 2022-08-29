Доллар не погонится за дешевизной

ФРС США намерена продолжать ужесточение монетарной политики, хотя для нормализации уровня цен потребуется дополнительное время, что приведет к охлаждению темпов роста, заявил глава регулятора Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Джексон-Хоул, не исключив и еще одного значительного повышения ставки на заседании в сентябре. В ФРС опасаются, что преждевременное смягчение политики приведет к изменению ожиданий и не позволит достичь целевого ориентира, несмотря на замедление роста цен в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на ежегодной банковской конференции в Джексон-Хоул, заявил, что основной целью регулятора является возврат инфляции к уровню в 2%. «Ценовая стабильность — это основа для функционирования экономики, без нее экономика ни для кого не работает»,— добавил он, отметив, что процесс нормализации цен «займет какое-то время» и будет сопровождаться периодом более низких темпов роста.

Напомним, по итогам июльского заседания ФРС подняла ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п. п.) — до 2,25–2,5%, что соотносится с долгосрочным ориентиром по ставке, но «с учетом состояния рынка труда достижение долгосрочного нейтрального уровня ставки не то место, в котором нужно остановиться или поставить процесс на паузу», отметил Джером Пауэлл. С марта регулятор уже повысил ставку суммарно на 225 базисных пунктов. Еще одно значительное повышение ставки может произойти на заседании ФРС в сентябре, однако регулятор будет учитывать данные о состоянии экономики. «Мы сейчас находимся примерно на середине пути, в какой-то момент будет уместно замедление темпов повышения ставки»,— добавил глава регулятора.

По оценке господина Пауэлла, нынешняя инфляция — следствие высокого спроса при сжатом предложении, а инструменты регулятора направлены именно на агрегированный спрос, который «нужно привести в соответствие с предложением». Опасения же ФРС связаны с изменением долгосрочных ожиданий — в таком случае задержки с ужесточением политики лишь осложняют процесс выхода из фазы высокого роста цен.

Американская инфляция в июле уже начала замедляться: показатель снизился до 8,5% с рекордно высоких 9,1% в июне (базовая инфляция при этом не изменилась — 5,9%). Индекс потребительских цен, на который ориентируется ФРС, в июле снизился на 0,1% после роста на 1% в июне, в годовом выражении показатель снизился с 6,8% до 6,3% (без учета энергии и продовольствия — с 4,8% до 4,6%). «Улучшения по итогам одного месяца недостаточно для подтверждения тенденции к снижению инфляции для комитета»,— отметил глава ФРС, добавив, что раннее ослабление политики может быть опасным. Сейчас точечный график с прогнозами участников комитета (был опубликован в июне) предполагает рост ставки в этом году до 3,25–3,5% (до конца года запланировано три заседания), в 2023 году — до 3,5–3,75%. График будет вновь пересмотрен в сентябре.

Отметим, ВВП США по итогам второго квартала, по скорректированным данным, сократился на 0,6% (первая оценка — 0,9%) в годовом исчислении (то есть если бы показатель изменялся такими же темпами в течение всего года) после спада на 1,6% в первом квартале. Уровень безработицы в июле, однако, также снизился — с 3,6% до 3,5%, за месяц создано 528 тыс. рабочих мест, что и позволяет ФРС активнее повышать ставку. Индекс менеджеров по закупкам PMI по версии S&P Global тем временем указывает на снижение деловой активности в экономике: в августе его значение сократилось до 45 пунктов против 47,7 пункта месяцем ранее (значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение деловой активности, выше — на рост).

Татьяна Едовина