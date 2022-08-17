Американская инфляция успокоила инвесторов

В августе ожидания международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики заметно улучшились. Этому способствовали последние данные по инфляции в США, которые снизили риски агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. На этом фоне в фондах сократилась доля кэша и увеличились вложения в акции американских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Minchillo, File / AP Фото: John Minchillo, File / AP

Августовский опрос портфельных управляющих Bank of America свидетельствует об улучшении ожиданий инвесторов относительно судьбы мировой экономики. В анкетировании участвовали представители 284 фондов с суммарными активами $836 млрд. Число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 67% превысило число тех, кто продолжает ждать ускорения темпов. В предыдущие четыре месяца число пессимистов неуклонно росло.

Улучшению настроений инвесторов способствовали июльские данные по инфляции США. По итогам минувшего месяца темпы роста потребительских цен снизились с 9,1% год к году в июне до 8,5%. Добавили оптимизма управляющим и другие макроэкономические данные в США. «Последние показатели рынка труда в США оказались довольно хорошими, несмотря на все вызовы, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Публикация позитивной ценовой статистики укрепила ожидания более мягких действий со стороны ФРС. По данным опроса, только 16% назвали этот риск ключевым для мировой экономики, хотя еще в мае таковых было более 40%. «Глобальный рынок сейчас находится в фазе рецессии, которая будет постепенно переходить в фазу финансового кризиса. Единственное, что может затормозить этот переход,— это стимулирование экономики за счет смягчения ДКП со стороны ФРС»,— отмечает руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Однако страх перед высокими ценами еще не прошел. 39% управляющих заявили BofA, что бесконтрольный рост цен — ключевой риск для мировой экономики на горизонте 12 месяцев. Беспокойство у управляющих вызывает все еще непростая ситуация на энергетическом рынке. Так, Газпром не исключает того, что зимой цены на газ в Европе могут подняться выше $4 тыс. за 1 тыс. кубометров. «Есть риски, что из-за высоких цен на энергоносители важные производства, в частности в Европе, будут приостановлены, что будет порождать дефициты на соответствующих рынках, а это грозит опять ускорить инфляцию»,— отмечает господин Асатуров.

Вместе с тем управляющие сократили долю наличности в портфелях. По данным опроса BofA, за месяц она снизилась с 6,1% до 5,7%, но остается заметно выше среднего долгосрочного значения (4,8%). Но не многие управляющие готовы в нынешних условиях наращивать вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были ниже индикативного уровня, на 26% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц показатель снизился на 18 п. п.

Восстановление спроса отмечается только на американском рынке акций. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 10% превышало число тех, у кого этот показатель был ниже. В июле продавцов было на 5% больше. «Американские активы — как акции, так и облигации — выступают для инвесторов со всего мира как лучший вариант для размещения средств в кризисных условиях»,— отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев.

В то же время на европейском рынке продолжаются агрессивные продажи акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за последние четыре недели клиенты фондов европейских акций забрали $13,3 млрд. «Неоднозначная ситуация с инфляцией в Европе, стоимость энергоносителей и потенциальный риск стагнации экономики вынуждают инвесторов сдержанно относиться к риску»,— считает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев.

При этом внешние раздражители почти не оказывают влияния на российский рынок из-за его изоляции, как отмечает Максим Васильев. Но даже в таких условиях он все равно зависит от основных тенденций в мировой экономике. Риски стагнации и, соответственно, пересмотр уровня спроса на сырье, полагает господин Васильев, может оказывать серьезное воздействие на сырьевые котировки, которое, в свою очередь, будет влиять и на акции российских добывающих компаний.

Виталий Гайдаев