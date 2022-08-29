Электроника дорожает в дороге

Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки. Так, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тыс., то с лета — уже $11,5 тыс. Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции, говорят производители бытовой техники и электроники. Они объясняют ситуацию снижением конкуренции на фоне ухода зарубежных логистических компаний и кратного роста спроса на поставки из этих стран. Ритейлеры пока не наблюдают роста закупочных цен, но признают, что стоимость логистики неизбежно повлияет на конечную цену товаров.

Крупнейшие российские дистрибуторы техники рассказали, что цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралем, с $6 тыс. до $11,5 тыс.

Стоимость доставки контейнеров из Китая впервые серьезно выросла осенью 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, тогда стоимость за один контейнер держалась на уровне $10–12 тыс., уточняет менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко. По его словам, спад цен до $6–8 тыс. произошел в марте этого года из-за роста курса валют, но сохранился этот уровень только до конца июня.

Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх, поясняет господин Денисенко, добавляя, что еще более сложная ситуация сложилась с авиаперевозками: «Их стоимость с конца марта увеличилась втрое: прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы». До 2020 года довезти контейнер из Китая морем в Россию стоило в пределах $3–4 тыс., а с июля этого года тариф составляет около $11,5 тыс. за контейнер, говорят в дистрибуторской компании Merlion.

Глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин уточнил, что в основном цены поднимают компании из Турции и Китая, так как объем поставок из этих стран значительно вырос. По его словам, после пандемии участники рынка ожидали снижения и стабилизации цен, но те подскочили до рекордных отметок. «Из-за прекращения деятельности в РФ ряда логистических компаний число провайдеров таких услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия»,— говорит он.

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша объясняет, что тарифы выросли у фактических перевозчиков, то есть у авиалиний, морских линий и железнодорожных операторов, вследствие чего цены подняли логисты, и иностранные, и российские. «В российские порты Балтийского региона объемы доставки снизились примерно на 90%, в черноморские порты приостановлены у большинства иностранных морских линий, кроме турецких»,— говорит он.

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский добавляет, что действие западных санкций, ответных мер РФ, а также нежелание многих иностранных компаний сотрудничать с российским бизнесом привело к существенному снижению конкуренции между зарубежными перевозчиками за рынок РФ. Господин Латинский отмечает, что ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом из стран Европейского союза — крупнейшего торгового партнера России — после 24 февраля увеличились на 250–500% и более.

Директор по логистике «Ситилинк» Андрей Поляков не считает текущее повышение цен на контейнерные перевозки критичным: «Мы не ожидаем, что это приведет к резкому изменению цен на товары». Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов говорит, что изменения закупочных цен пока не наблюдается. Однако источник “Ъ” на рынке электроники уверен, что рост цен на логистику неизбежно повлияет на конечную стоимость техники: «Продавцы сделают выбор в пользу наличия товара, а не его цены. Но точный прогноз, на сколько поднимется цена на технику, дать сложно, на это влияет логистика, сезонность спроса, дефицит и многие другие факторы». По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова, увеличение стоимости логистики влияет на себестоимость продукции, «но как именно ритейлеры будут удерживать цены и будут ли, неизвестно».

Тимофей Корнев