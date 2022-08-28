До обедного конца

Основные проблемы бесплатного горячего питания родители школьников младших классов связывают с невкусной едой, малым разнообразием блюд, нездоровой пищей и подачей остывшей еды. Вместе с тем, 39% опрошенных говорят об улучшении ситуации после введения бесплатного горячего питания, и лишь 16% отмечают перемены к худшему — таковы результаты опроса Russian Field. Напомним, обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин с 2020 года. 40% респондентов заявляют, что после введения бесплатного горячего питания их отношение к федеральным властям улучшилось. О росте симпатий чаще говорят родители с низким доходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аппетит к школьным горячим обедам приходит в зависимости от домашних пищевых привычек

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Аппетит к школьным горячим обедам приходит в зависимости от домашних пищевых привычек

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Социологическая компания Russian Field провела исследование результатов реформы школьного питания. Напомним, обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил в 2020 году президент Владимир Путин. В том же году был принят соответствующий закон — о том, что учащиеся первых—четвертых классов должны быть обеспечены горячим блюдом и горячим напитком как минимум раз в день. К 1 сентября 2023 года такое питание должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Расходы регионов должны софинансироваться из федерального бюджета. В 2020 году на горячее питание было направлено более 22 млрд руб., в 2021 году — более 59 млрд руб., в 2022 году предусмотрено более 63,2 млрд руб.

Исследование проводилось в 16 регионах: в телефонном опросе приняли участие 1251 респондент из Санкт-Петербурга, Дагестана, Калмыкии, Тувы, Осетии, Башкирии, ЯНАО, Алтайского края, а также из Амурской, Брянской, Волгоградской, Псковской, Самарской, Сахалинской, Тульской и Тюменской областей.

Согласно результатам опроса, введение бесплатного горячего питания положительно повлияло на ситуацию со школьными обедами, по мнению 39% опрошенных родителей. Примерно столько же (37%) не заметили изменений, а 16% заявили об ухудшении ситуации.

Причем среди сельских жителей заметно больше людей, которые считают, что ситуация со школьным питанием улучшилась. Наиболее позитивно оценивают перемены респонденты из Дагестана, Псковской и Сахалинской областей. А вот в Санкт-Петербурге, Башкирии и Туве заметно больше тех, кто считает, что ситуация ухудшилась.

График питания и самочувствие ребенка после еды чаще получают высокие оценки от родителей. Больше всего довольны организацией питания на Сахалине, в ЯНАО и Дагестане. А в Санкт-Петербурге и Туве скептически относятся даже к графику питания и не удовлетворены самочувствием после еды. «Основные проблемы бесплатного горячего питания респонденты связывают с невкусной едой, малым разнообразием блюд, нездоровой пищей и подачей остывшей еды»,— указывают авторы.

По мнению 73% респондентов, для улучшения ситуации следует повысить качество продуктов и увеличить разнообразие блюд.

Также родители предлагают улучшить оснащенность столовых (69%), ввести возможность выбора блюд (68%) и повысить квалификацию поваров (57%).

40% респондентов заявили, что после введения бесплатного горячего питания, их отношение к федеральным властям улучшилось. О росте симпатий чаще говорят родители с низким доходом. Впрочем, 56% опрошенных не изменили своего отношения.

Минпросвещения не ответило на запрос “Ъ”. По мнению замдиректора центра общественных связей РАНХиГС Сергея Шатунова, исследование нерепрезентативно: туда вошли данные всего по 16 регионам, а регионы—лидеры по организации школьного питания (в числе которых Москва, Московская область и Татарстан) не представлены в выборке. «Опрашивать, как мне кажется, нужно не родителей, а школьников, которые пользуются этой услугой,— считает эксперт.— Понятно, что многое зависит от вкусовых пристрастий и того, как сформирована культура потребления еды в семье. Если школьник хорошо и качественно питается дома, у него будут более высокие требования к питанию, которое предоставляется образовательным учреждением. Поэтому всегда будут находиться те, кто недоволен организацией школьного питания». Также, по его мнению, любые масштабные социальные проекты формируют лояльность людей, которые в эти проекты вовлечены: «Предпринимая усилия к решению проблемы питания школьников, государство признает ее важность, демонстрирует свою социальную ориентированность, что, безусловно, влияет на формирование позитивного отношения к властям».

Анна Васильева