Новые власти присягнули Ливии

Новые власти Ливии — Президентский совет и правительство — принесли в понедельник присягу и официально приступили к работе. Интрига сохраняется лишь вокруг поста министра обороны. Пока его обязанности будет исполнять премьер страны Абдель Хамид Дбейба. Цель нового руководства — добиться национального единства Ливии и подготовить всеобщие выборы. Одним из самых сложных вопросов на пути к этому остается присутствие в Ливии иностранных наемников.

«Давайте перевернем страницу. Это время для прощения и примирения»,— заявил спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех на церемонии присяги нового правительства страны в Тобруке. Он напомнил, что решение о создании Правительства национального единства (ПНЕ) было принято после «долгих лет разногласий и месяцев диалога и встреч».

За несколько часов до этого в Триполи присягу перед Конституционным судом страны принес новый Президентский совет во главе с Мухаммедом аль-Манфи.

В его состав вошли также два вице-президента — Муса аль-Куни и Абдалла Хусейн аль-Лафи. После своей присяги они также прилетели в Тобрук. По словам господина аль-Манфи, новому правительству для работы отведен «очень маленький период, всего восемь-девять месяцев, в течение которых ему предстоит решить целый ряд задач». В их числе он назвал национальное примирение. «Мы не сможем достичь полного примирения до конца года, но если будем двигаться к этому, то все мы к концу этого года сможем провести выборы, где доверим самому народу выбрать себе власть на дальнейший период»,— сказал новый глава Президентского совета. Полномочия ПНЕ рассчитаны до 24 декабря — даты, на которую намечены всеобщие выборы. После этого будет сформировано новое правительство. Если выборы вдруг будут отложены, все члены ПНЕ получат временный статус.

Предыдущая попытка сформировать единые органы власти в Ливии была предпринята в декабре 2015 года. Однако созданные на основе подписанных в марокканском городе Схират соглашений Правительство национального согласия (ПНС) и Президентский совет во главе с Файезом Сарраджем не были признаны частью ливийских политиков. С тех пор страна была расколота на две части. ПНС заседало на западе страны в Триполи, а восток контролировала Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. На востоке в Тобруке заседала и часть Палаты представителей вместе со спикером Агилой Салехом. Ситуация усугубилась после начала наступления ЛНА на Триполи в апреле 2019 года. После того как спустя 14 месяцев силы Хафтара были отброшены на восток, стороны конфликта под давлением извне приняли решение о возобновлении переговоров. В феврале Ливийский форум политического диалога, проходивший в Женеве под эгидой ООН, избрал членов Президентского совета, а также премьер-министра.

На прошлой неделе состав правительства был одобрен на первом после раскола совместном заседании Палаты представителей в Тобруке. Второй раз депутаты собрались уже для принятия присяги. Все члены правительства поклялись уважать Конституционную декларацию, заботиться об интересах ливийского народа и сохранять независимость, безопасность и территориальную целостность Ливии. В церемонии приняли участие посланники ООН и Европейского союза, послы из США, Великобритании, Франции, Турции и ряда арабских стран. По данным “Ъ”, должен был быть в Тобруке и временный поверенный в делах РФ Джамшед Болтаев. В начале марта он уже успел познакомиться и с Мухаммедом аль-Манфи, и с Абдель Хамидом Дбейбой. Был у господина Дбейбы и телефонный разговор с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

В новом правительстве предусмотрено 35 мест помимо председательского: два вице-премьера, 27 министров и шесть государственных министров. Пять портфелей были отданы женщинам. В частности, Наджла Мухаммед аль-Мангуш стала первой ливийкой во главе МИДа и четвертой женщиной на этом посту в истории арабских стран после двух мавританок и суданки. Она юрист по образованию, училась в США, там же жила последние несколько лет.

По словам премьера, почти все кандидаты в министры выбраны на основе рекомендаций депутатов парламента и он не был знаком с большинством из них.

При этом при согласовании решающими стали два параметра: ни один из новых министров не должен был работать в предыдущих правительствах, кроме того, ничего не должно было мешать ему перемещаться по всем районам страны. Предполагается, что у правительства пока не будет одной штаб-квартиры. Премьер и шесть министров будут находиться в Триполи, остальные распределят свою деятельность между Сиртом, Тобруком и Бенгази.

При этом портфель министра обороны остался в руках премьер-министра. По словам господина Дбейбы, этот пост вызвал больше всего споров, каждый из регионов Ливии хотел провести своего кандидата, влияние пытались оказать и «международные партии». «Все хотят Министерство обороны, и мы не можем допустить войну во второй раз. Война должна прекратиться»,— заявил Абдель Хамид Дбейба на прошлой неделе. Если подходящая кандидатура все же найдется, ее должен будет одобрить Президентский совет. В ходе предыдущей попытки создания единого правительства пост министра обороны также был яблоком раздора. В том числе на него претендовал фельдмаршал Хафтар. В любом случае трудно представить, что командующий ЛНА будет готов подчиниться кому-либо, хотя он и признал решение о формировании новых властей Ливии.

Говоря о задачах министра обороны, Абдель Хамид Дбейба также напомнил на прошлой неделе, что в стране продолжают находиться 20 тыс. наемников и их вывод «требует времени и мудрости».

И это еще больше усложняет миссию главы силового ведомства. Проблема в том, что представители запада и востока Ливии по-разному трактуют понятие «наемник». Первые требуют вывода ЧВК «Вагнер», а также наемников из Судана и Чада. Вторые против присутствия в Ливии турецких военных и переброшенных Анкарой в эту страну отрядов сирийской оппозиции. Поэтому как будет решаться этот вопрос, пока неясно. Как раз в начале недели в Сирте состоялось очередное заседание военного комитета «5+5», в который входят представители востока и запада Ливии. Они обсудили выполнение соглашения о прекращении огня, включая вывод наемников, а также вопросы, связанные с будущей работой международных наблюдателей, которые должны следить за этими процессами. О намерении Миссии ООН по поддержке Ливии направить в страну ограниченную группу международных наблюдателей было объявлено еще в январе. В начале марта в Ливию приехала передовая группа в составе десяти человек, чтобы посмотреть возможные места размещения наблюдателей. Они пробудут в Ливии еще неделю и по возвращении подготовят доклад о ситуации и свои предложения для генсека ООН Антониу Гутерриша и его нового спецпосланника по Ливии Яна Кубиша. После этого Совбез ООН должен будет вынести решение о механизме наблюдения.

Марианна Беленькая