Среди нас есть такие товарищи

Товарищества собственников жилья (ТСЖ), которых в РФ насчитывается более 53 тыс., просят правительство освободить их от налогов. Против такой инициативы ожидаемо выступают подконтрольные девелоперам управляющие компании, конкурирующие с ТСЖ. Они считают, что льготы для товариществ создадут неравные условия на рынке и приведут к росту мошеннических схем в сегменте управления жилыми домами. По мнению экспертов, выходом могло быть выравнивание налоговых условий для всех участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никиты Чулочникова от 24 августа премьеру Михаилу Мишустину с просьбой освободить от налогообложения платежи граждан, направляемые в ТСЖ, которые управляют многоквартирными домами (МКД). В пресс-службе правительства подтвердили “Ъ” факт получения письма, пояснив, что оно направлено в Минстрой и Минфин. В Минстрое сообщили, что «рассмотрят инициативу в установленном порядке». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

ТСЖ — это некоммерческая форма управления многоквартирным домом, созданная его собственниками для распоряжения и ухода за общим имуществом. Для этого жильцы ежемесячно вносят плату. В нее также включается стоимость коммунальных ресурсов, идущих на личное потребление и эксплуатацию инженерного оборудования МКД в местах общего пользования.

По данным ГИС ЖКХ, в РФ более 948 тыс. МКД, из которых 627 тыс. управляется профессиональными УК, 234 тыс.— непосредственно собственниками жилья и 53 тыс.— ТСЖ. В 2020 году выручка таких товариществ по всей стране составила 158,5 млрд руб., уточнили в АКОН.

Сейчас ТСЖ в основном выбирают упрощенную систему налогообложения и платят 6% от доходов организации либо 15% от суммы доходов за вычетом расходов, пояснили в АКОН. Но в АКОН считают, что применение налогообложения ТСЖ само по себе «противоречит сути деятельности некоммерческой формы управления МКД, нарушает конституционные права граждан и вынуждает нести дополнительные затраты за возможность управлять домом самостоятельно».

В своем письме ассоциация поясняет, что собираемые ТСЖ платежи являются фактически целевыми взносами учредителей и не могут попадать под налогообложение. Коммунальные платежи, связанные с личным потреблением и поступающие на счет ТСЖ от жителей, не являются доходом организации и перечисляются только для транзита ресурсоснабжающим организациям.

Наиболее популярной формой управления жилыми домами остается УК, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. По его мнению, так происходит из-за нежелания собственников брать на себя ответственность, а также из-за активной позиции застройщиков, которые уже на стадии котлована здания внедряют дружественную управляющую компанию. Остальные граждане в основном выбирают ТСЖ, так как в принятии решений участие принимают только жители домов без посторонних лиц, отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев: «Граждане уверены, что такой способ управления защитит их от лишних затрат, а финансовая отчетность будет прозрачнее».

Оптимизация налогообложения в сфере управления многоквартирными домами назрела давно, признает Владимир Кошелев. Однако исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский сомневается, что удастся полностью освободить ТСЖ от налогов.

У товариществ собственников жилья по сравнению с УК уже есть ряд послаблений, например, им не нужно получать лицензию, уточняет управляющий директор УК «Самолет» Андрей Ахинько. По его мнению, отмена налогообложения для ТСЖ может привести к недобросовестным действиям предпринимателей в сфере ЖКХ для ухода от уплаты налогов, например путем создания схем управления МКД группой аффилированных товариществ.

Замгендиректора по правовым вопросам УК «Аструм-Москва» (входит в ГК «Гранель») Валентина Тугушева полагает, что освобождение ТСЖ от налогообложения создаст неравные конкурентные условия между товариществами и УК, которые продолжат платить налоги. Это повлечет за собой возникновение разного объема налоговых обязательств у собственников жилья, соглашается операционный директор «ПИК-Комфорт» Илья Розанов. Поэтому, уверен господин Кошелев, от уплаты налогов необходимо освободить не только товарищества, но и профессиональные УК.

Дарья Андрианова