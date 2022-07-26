Управдомы прощаются, но не уходят

В Госдуму внесен законопроект о включении в реестр дисквалифицированных лиц не только руководителей, но и собственников управляющих компаний в ЖКХ, лицензии которых были аннулированы. Власти намерены таким образом решить проблему серийных банкротств в коммунальной отрасли, когда управляющие компании выводят средства жильцов, лишаются лицензии и «передают» дома под управление новых юрлиц с теми же бенефициарами. Изначально лицензирование и вводилось в том числе для решения проблемы, но и новая попытка может не увенчаться успехом — по прошествии трех лет «провинившихся» собственников предлагается исключать из реестра автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект закона «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса» внесен в Госдуму первым зампредом комитета Совета федерации по госстроительству Ириной Рукавишниковой. После получения одобрительного отзыва правительства, подписанного вице-премьером, главой аппарата Белого дома Дмитрием Григоренко, к ней присоединились первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов и его первый зампред Павел Качкаев — такой состав инициаторов повышает вероятность успешного прохождения документа через Госдуму. В пояснительной записке автор констатирует: несмотря на введенное в 2014 году лицензирование управляющих компаний (УК) в ЖКХ (для получения лицензии их должностным лицам необходимо подтвердить квалификацию, отсутствие судимости и сведений о них в реестре дисквалифицированных лиц), управдомы продолжают наживаться на жильцах многоквартирных домов.

Классическую схему этого процесса сенатор описывает так: УК собирает плату собственников жилья за коммунальные услуги, параллельно экономя на обслуживании и текущем ремонте их имущества и накапливая существенный объем задолженности перед поставщиками ресурсов, а затем банкротится. В процессе банкротства такие компании продолжают собирать с жильцов плату — но вместо погашения долгов эти деньги, как пишет сенатор, «теряются». При этом распространен сюжет, при котором собственник или учредитель такой управляющей компании заранее создает новую УК, получает на нее лицензию — и «активно содействует» переводу под ее управление домов УК-банкрота, после чего цикл повторяется. Жильцы же остаются «с нерешенными проблемами по содержанию подъездов, крыш, чердаков, подвалов и других объектов, а ресурсоснабжающие организации — с безнадежной задолженностью за поставленные воду, тепло, свет, газ» и «предпринимают попытки повторного выставления счетов собственникам жилья».

Всего с 2014 года на управление многоквартирными домами компаниям было выдано почти 30 тыс. лицензий, из них более 2,5 тыс. уже аннулировано. В реестр дисквалифицированных лиц (его держателем является Минстрой) были внесены сведения о более чем 1,2 тыс. должностных лиц УК — при этом у одной компании в управлении, как правило, находятся десятки домов. Однако очистить рынок от недобросовестных компаний (для чего и вводилось лицензирование) не удается — к юридической ответственности привлекается чаще всего директор УК. «Учредители таких управляющих организаций, как правило, остаются вне поля зрения правоохранительных и надзорных органов», констатирует Ирина Рукавишникова, хотя они «чаще всего и являются их фактическими руководителями» и бенефициарами таких серийных банкротств.

Правительство законопроект поддержало — отзыв Дмитрия Григоренко требует лишь определить срок дисквалификации собственников и учесть требования закона о государственном контроле и надзоре — по нему новые обязательные требования вводятся только с 1 сентября или с 1 марта (последний пункт уже включен в текст проекта). В вопросе же о сроке дисквалификации авторы предложили приравнять его к уже установленному для директоров УК: согласно ч. 6 ст. 195 ЖК РФ «сведения, внесенные в реестр дисквалифицированных лиц, подлежат хранению в течение трех лет с даты их внесения». Эта норма, впрочем, оставляет вопросы к эффективности решения проблемы серийных банкротств — в случае ее реализации обойти ее такой же серийной передачей контроля над недобросовестными компаниями доверенным лицам не должно составить для их бенефициаров больших сложностей. Как отмечают сами разработчики, «такие лица предпринимают максимальные усилия для сохранения своей роли в этом бизнесе».

Олег Сапожков