Приговор зачитан, все свободны

Как стало известно “Ъ”, беспрецедентно долгим оказалось оглашение приговора по уголовному делу о хищении относительно небольшой по нынешним меркам суммы — 320 млн руб.— из обанкротившегося Линк-банка. Сначала судья четырежды переносила дату оглашения, а начав его в минувший вторник, завершила только в пятницу. В итоге вину в совершении преступления бывших председателей правления Линк-банка Сергея Пархоменко и Сергея Комарова судья, почти потерявшая голос, сочла доказанной и назначила каждому по четыре года условно. Почти на таком же наказании настаивал и гособвинитель.

Вынести приговор по этому, казалось бы, несложному делу с относительно небольшим ущербом — 320 млн руб.— судья Мещанского райсуда Анна Сокова планировала еще 11 августа. Но по каким-то причинам оглашение в тот день не состоялось. Затем процедура откладывалась еще трижды. Наконец в минувший вторник ближе к вечеру оглашение все же началось, но до логического завершения дело вновь так и не дошло: судья Сокова успела зачитать лишь небольшую часть приговора. Продолжение состоялось в среду и четверг, а о своей участи подсудимые узнали только в пятницу. При этом ближе к финалу судья практически потеряла голос.

В итоге вину экс-банкиров Пархоменко и Комарова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд счел доказанной. Оба получили по четыре года условно. В ходе прений гособвинитель требовал для них по пять лет также условно. За возмещением ущерба судья Сокова отправила признанное по делу потерпевшей стороной Агентство по страхованию вкладов в гражданский суд. Впрочем, в апреле 2021 года оно после нескольких отказов уже добилось в арбитраже взыскания убытков с экс-банкиров Комарова и Пархоменко. Первого суд обязал выплатить 104,1 млн руб., а его бывшего коллегу — 215,7 млн руб. Ущерб ими пока не погашен.

Адвокат Андрей Громов, защищавший Сергея Пархоменко, который с момента основания банка в 1994 году и до октября 2013 года был его первым председателем правления (затем его сменил господин Комаров), заявил “Ъ”, что приговор считает несправедливым.

«Вина моего подзащитного не доказана. Суду были предоставлены неопровержимые доказательства его невиновности, но они были проигнорированы»,— отметил господин Громов. При этом защитник уточнил, что вынесенное судом решение, вероятнее всего, обжаловано не будет, поскольку за четыре года они «устали от борьбы и уже не верят в справедливость».

Отметим, что на скамье подсудимых бывшие топ-менеджеры Линк-банка Сергей Комаров и Сергей Пархоменко оказались еще осенью 2019 года. Причем судить их начинали в Коптевском райсуде Москвы. Однако в июне 2020 года дело было возвращено в прокуратуру из-за несоответствия обвинительного заключения нормам УПК. Прокуратура попыталась опротестовать это решение, но безуспешно.

После доследования в деле изменилась не только квалификация деяния обвиняемых — вместо изначально вмененной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) им инкриминировали мошенничество,— но и место совершения преступления, которое оказалось уже в юрисдикции Мещанского райсуда. Туда дело и поступило в ноябре 2020 года.

На момент краха задолженность Линк-банка перед вкладчиками составляла почти 366 млн руб. Лицензии же кредитное учреждение Центробанк лишил в феврале 2014 года в связи с проведением «сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам», а также выдачей кредитов не ведшим никакой хозяйственной деятельности фирмам. По данным регулятора, общая сумма таких операций в Линк-банке только в 2013 году составила более 20 млрд руб. Кроме того, уже правоохранительные органы установили, что Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд руб. В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев (приговорен к 12 годам лишения свободы).

В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Пархоменко и Сергея Комарова полиция установила, что с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года (дата отзыва лицензии) банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн руб. Растрату именно этой суммы и вменили в вину бывшим топ-менеджерам Линк-банка.

Олег Рубникович