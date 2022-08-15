Банкирам не сидится

Как стало известно “Ъ”, пять лет условно запросил гособвинитель для бывших председателей правления лопнувшего Линк-банка Сергея Пархоменко и Сергея Комарова. Оба обвиняются в хищении из кредитного учреждения, которое, по версии правоохранителей, было задействовано в «молдавской схеме» отмывания денег, около 320 млн руб. Именно на такую сумму, как следует из материалов дела, обвиняемые выдали кредиты фиктивным фирмам и неплатежеспособным физлицам. Один из банкиров ранее был потерпевшим — за его похищение осудили совладельца «Линка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывших председателей правления Линк-банка Сергея Пархоменко и Сергея Комарова УВД по Юго-Западному округу Москвы возбудило через четыре года после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Последней банк лишился в феврале 2014 года в связи с проведением «сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам», а также выдачей кредитов не ведшим никакой хозяйственной деятельности фирмам. По данным регулятора, общая сумма таких операций в Линк-банке только в 2013 году составила более 20 млрд руб. А вскоре правоохранительные органы установили, что Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд руб. В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев (приговорен к 12 годам лишения свободы).

На момент краха задолженность Линк-банка перед кредиторами составляла почти 366 млн руб. В рамках расследования полиция установила, что с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года (дата отзыва лицензии) банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн руб. Растрату именно этой суммы и вменили в вину бывшим топ-менеджерам Пархоменко и Комарову. Интересно отметить, что последний к тому времени успел побывать в заложниках у совладельца Линк-банка Андрея Гринчука.

Как уже рассказывал “Ъ”, после банкротства этой финансовой структуры дороги компаньонов разошлись. Однако господин Гринчук остался должен господину Комарову крупную сумму. Не придумав ничего лучше, в декабре 2014 года он организовал похищение своего экс-коллеги с требованием выкупа, которым впоследствии якобы и собирался погасить перед ним долг. После того как Сергей Комаров выписал вексель на 800 млн руб., его отпустили собирать наличные — сумма первого транша должна была составить 11 млн руб. После этого жертва вымогателей обратилась в полицию, и Андрея Гринчука задержали. В конце прошлого года Мытищинский горсуд Подмосковья приговорил его к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Причем помимо похищения человека и вымогательства (ст. 126 и ст. 163 УК РФ) ему вменили в вину еще и разбой с мошенничеством (ст. 162 и ст. 159 УК РФ).

Судебный же процесс над Сергеем Комаровым и Сергеем Пархоменко начался в Коптевском райсуде Москвы в октябре 2019 года. Однако в июне 2020 года дело было возвращено в прокуратуру из-за несоответствия обвинительного заключения нормам УПК. Попытка надзорного органа опротестовать это решение успехом не увенчалась, и следствию пришлось разбираться с этим делом заново. В итоге в нем изменилась не только квалификация деяния обвиняемых — вместо растраты им инкриминировали мошенничество,— но и место совершения преступления, которое оказалось уже в юрисдикции Мещанского райсуда. Туда дело и поступило в ноябре 2020 года. В ходе состоявшихся на днях прений сторон гособвинитель, назвав вину Сергея Комарова и Сергея Пархоменко полностью доказанной, попросил приговорить каждого из них к пяти годам лишения свободы условно. Также прокурор считает, что суд должен полностью удовлетворить заявленный АСВ в рамках уголовного дела гражданский иск почти на 320 млн руб.

Отметим, что в апреле 2021 года АСВ после нескольких отказов все же добилось в арбитраже взыскания убытков с экс-банкиров Комарова и Пархоменко. Первого суд обязал выплатить 104,1 млн руб., а его бывшего коллегу — 215,7 млн руб. По данным “Ъ”, ущерб ими пока не погашен. В случае удовлетворения нового иска потерпевших оба исполнительных листа, согласно закону, будут соединены судебными приставами в одно производство.

Олег Рубникович