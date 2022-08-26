«Челси» возвращает российское представительство

Лондонский «Челси» вступил в переговоры с московским «Динамо» по трансферу 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна, и они находятся в финальной стадии. Эту информацию подтвердили уже несколько источников, в том числе агент футболиста. Один из сильнейших английских клубов намерен воспользоваться опцией выкупа игрока, закрепленной в его контракте. Сумма отступных составляет €15 млн. Однако есть вероятность, что беспроблемному прохождению сделки могут помешать потенциальные сложности с оплатой трансфера игрока и с получением им разрешения на работу в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Захарян (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Арсен Захарян (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Очень похоже на то, что в российском футболе грядет очередной громкий трансфер из тех, которые принято называть «на выход». Судя по тому, что уже несколько источников сообщили о контактах «Челси» и «Динамо» по поводу Арсена Захаряна, это действительно достоверная информация. Знаменитый английский клуб, который не так давно сменил владельца в связи с тем, что российский миллиардер Роман Абрамович был вынужден продать его, и впрямь серьезно нацелился на лучшего молодого футболиста России по итогам прошлого сезона.

То, что «Челси» сделал конкретное предложение «Динамо» по Захаряну, в частности, подтвердил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter. Согласно его информации, над сделкой работает агент Рафаэла Пимента. Кстати, именно она завершила нашумевший трансфер Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» после недавней смерти одного из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райолы и вообще сотрудничала с ним на протяжении многих лет.

Другой известный инсайдер, специализирующийся на горячих новостях с трансферного рынка,— Фабрицио Романо написал на своей страничке в соцсетях, что Захарян очень близок к переходу в «Челси».

По его данным, лондонцы готовы выкупить права на игрока за €15 млн, которые описаны в контракте динамовца как сумма отступных для европейских клубов. Причем в следующем сезоне она должна увеличиться до €18 млн, так что, видимо, в «Челси» решили поторопиться и немного сэкономить.

К слову, сейчас стоимость Захаряна, по оценке портала Transfermarkt, также составляет €15 млн.

А еще один весьма осведомленный итальянский журналист Николо Скира заявил, что переговоры по трансферу Захаряна уже вышли на финишную прямую. По его сведениям, «Челси» собирается заключить с россиянином долгосрочный контракт, до 2028 года. Собственно, и агент Захаряна Павел Андреев уже сказал, что все на мази. «Согласование контракта с “Челси” находится в финальной стадии» — так он прокомментировал текущую ситуацию изданию «Спорт-Экспресс».

Появилась даже информация о том, сколько Захарян будет зарабатывать в Лондоне. Telegram-канал «Мутко против» утверждает, что 19-летнему россиянину предложили зарплату в размере £1,25 млн (около €1,5 млн) в год.

Однако, как отмечает, например, издание Evening Standard, есть вероятность, что с проведением сделки могут возникнуть трудности. Так, издание полагает, что у «Челси» могут возникнуть сложности с оплатой трансфера. Перевести деньги на счет «Динамо» может быть непросто, ввиду того что многие российские банки пребывают под западными санкциями, включая ВТБ, являвшийся до начала событий на Украине владельцем ФК. Позже клуб был передан спортивному обществу «Динамо». Нельзя исключать и вероятность того, что британские власти не будут спешить выдавать российскому футболисту разрешение на работу. Впрочем, совсем не обязательно, что опасения оправдаются.

Если все сложится как задумано, Захарян станет четвертым российским футболистом в истории «Челси». Ранее за лондонцев выступали вратарь Дмитрий Харин, полузащитники Алексей Смертин и Юрий Жирков. А еще сейчас цвета женского «Челси» защищает россиянка Алсу Абдуллина. И, конечно, это будет крутой взлет карьеры для молодого полузащитника. В «Динамо» Захарян сверкнул очень ярко и особенно был хорош в прошлом сезоне, когда его пригласили и в национальную сборную.

В общем-то об эффективности динамовца достаточно красноречиво говорит статистика — 13 голов и 16 результативных передач в 52 матчах за клуб. Это отличный показатель для атакующего хавбека.

Заметили Захаряна и в Европе, где он уже два года фигурирует в различных списках самых одаренных молодых футболистов. Так что не только «Челси», но и другие солидные фирмы наверняка его вели. Другое дело, созрел ли Захарян для того, чтобы уже перейти на столь высокий уровень. Английская премьер-лига все-таки считается сильнейшей в мире, а тому же Жиркову, например, так и не удалось закрепиться в основном составе «Челси», хотя он уезжал в куда более зрелом возрасте, будучи уже сложившимся игроком.

Александр Ильин