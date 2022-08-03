«Челси» взял курс налево

«Челси» выиграл борьбу за одного из самых прогрессирующих футболистов Европы. Лондонский клуб приобретет за £50 млн у «Брайтона» молодого испанского защитника Марка Кукурелью, которого в звезду превратил прошлый, дебютный для него в Англии, сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад «Брайтон» заплатил «Хетафе» за Марка Кукурелью €18 млн, а сейчас продает его «Челси» за £50 млн

Фото: Adrian DENNIS / AFP Год назад «Брайтон» заплатил «Хетафе» за Марка Кукурелью €18 млн, а сейчас продает его «Челси» за £50 млн

Фото: Adrian DENNIS / AFP

О том, что «Челси» согласовал с представителями Марка Кукурельи условия личного контракта, сообщили MSN, Sports Illustrated, а также еще ряд источников. В ближайшие дни лондонский гранд должен оформить трансфер игрока из «Брайтона». Подготовке этой сделки уже несколько дней уделяли повышенное внимание все ведущие британские медиаресурсы — такие как BBC, Sky Sports, The Guardian. Причины вполне понятны. Первая заключается в том, что речь идет о чрезвычайно любопытном персонаже.

Марку Кукурелье 24 года, но еще недавно его не воспринимали как топового игрока. Воспитанник «Барселоны», он долго играл в системе клуба, но в основную команду так и не попал. Каталонцы отдали его в аренду «Эйбару», а потом он отправился в «Хетафе».

Год назад, в том числе, видимо, под впечатлением неплохой игры Кукурельи за молодежную сборную Испании на Олимпиаде в Токио (испанцы на ней завоевали серебро), в его переход рискнул инвестировать довольно солидную по своим меркам сумму — €18 млн — «Брайтон». И эта инвестиция оказалась чрезвычайно удачной.

Вопреки предположениям, Марку Кукурелье не потребовалось времени на адаптацию в Английской премьер-лиге. Он с ходу закрепился в основе «Брайтона» на позиции левого защитника и принялся показывать футбол, который заставлял сравнивать его с элитными представителями этого ампула. Экспертов восхищали богатый функционал Кукурельи, его аккуратная и тонкая работа с мячом. По итогам прорывного сезона лучшим футболистом клуба, финишировавшего в чемпионате Англии на девятом месте, Марка Кукурелью признали как его партнеры, так и болельщики команды.

Вторая причина, придававшая особый оттенок переходу,— тот факт, что у «Челси» в борьбе за Кукурелью был могучий конкурент. Желание заполучить испанца фактически не скрывал победитель чемпионата Англии «Манчестер Сити», который, как считается, рассматривал его в качестве идеальной замены отправившемуся в «Арсенал» Александру Зинченко. Но в итоге лондонцы все-таки победили в этой схватке, совершив то, что в британской прессе назвали «кражей», имея в виду, что они ловко увели Кукурелью прямо из-под носа у манчестерского клуба.

Большинство источников настаивают на том, что победить помогла предложенная «Челси», который недавно прибрел у Романа Абрамовича консорциум во главе с Тоддом Бёли, цена за неутомимого испанца. Стоимость сделки должна составить £50 млн. Это примерно столько же, сколько этим летом лондонцы заплатили за своего пока самого дорогого новичка среди купленных в рамках нынешней кампании — знаменитого форварда все того же «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, и на £10 млн больше, чем собирался отдать за Кукурелью манчестерский клуб.

Впрочем, надо учитывать и то обстоятельство, что нужда в игроке, обладающем теми навыками, что есть у Марка Кукурельи, у «Челси» была, возможно, даже острее, чем у конкурента. В заявке лондонской команды есть два футболиста, классно выполняющих функции левого защитника, закрывающего весь фланг. Это Маркос Алонсо и Бен Чилуэлл. Но про Алонсо известно, что его во что бы то ни стало хочет переманить к себе «Барселона». А Чилуэлл большую часть минувшего сезона пропустил из-за тяжелой травмы колена, и есть сомнения, что сейчас он находится в оптимальной форме.

Алексей Доспехов